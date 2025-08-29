Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 La Justicia Federal de Santa Fe conden\u00f3 a Edgardo Santos Sajama, camionero juje\u00f1o de 38 a\u00f1os domiciliado en Lozano, a la pena de un a\u00f1o de prisi\u00f3n en suspenso e inhabilitaci\u00f3n especial para ejercer el comercio por seis meses. El fallo se dict\u00f3 el 22 de agosto tras un juicio abreviado. El hombre fue hallado culpable de encubrimiento de contrabando y cohecho activo, hechos ocurridos en abril de 2018. Seg\u00fan consta en la causa, el 2 de abril de ese a\u00f1o, personal del Escuadr\u00f3n de Seguridad Vial \u201cSan Justo\u201d de Gendarmer\u00eda Nacional detuvo un cami\u00f3n Scania sobre ruta provincial N\u00b0 4, en el departamento Las Colonias. Durante la inspecci\u00f3n hallaron una bolsa con 34 paquetes de hojas de coca en estado natural, con un peso total de 16,9 kilos. Al ser descubierto, Sajama intent\u00f3 sobornar a los efectivos ofreci\u00e9ndoles dinero para evitar el procedimiento, lo que fue rechazado. Finalmente, fue detenido y se secuestraron tanto la mercader\u00eda como el veh\u00edculo. El tribunal, presidido por el juez Ricardo Mois\u00e9s V\u00e1zquez, consider\u00f3 que la cantidad secuestrada exced\u00eda lo que podr\u00eda justificarse como uso personal y carec\u00eda de documentaci\u00f3n que avalara su ingreso al pa\u00eds, configurando el delito de encubrimiento de contrabando. El intento de soborno fue encuadrado como cohecho activo. La condena se cumplir\u00e1 en suspenso, bajo reglas de conducta como fijar residencia en Santa Fe y someterse a control judicial. En tanto, el cami\u00f3n y su acoplado fueron entregados a su propietario bajo dep\u00f3sito judicial.