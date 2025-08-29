Close Menu
    viernes, agosto 29

    Cada vez son más los que se suman a la Campaña No Seas Parte del Daño

    No hay comentarios1 Min Read

    Es una iniciativa que busca prevenir y concientizar sobre el bullying

    Jujuy al día ® – Desde el Centro de Innovación Educativa acompañamos la iniciativa #NoSeasPartedelDaño a través de un taller de un guion y edición de videos destinado a la Comisión Estudiantil de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. 

    Durante los encuentros se generó un espacio de reflexión y diálogo, para luego transformar sus ideas en producciones audiovisuales que buscan transmitir un mensaje de prevención ante esta problemática. Próximamente serán publicadas en redes sociales. 

    Esta propuesta se llevó a cabo en articulación con el Ente Autárquico Permanente y Dirección de Acompañamiento Integral Educativo (DAIE), destacando la importancia del trabajo en conjunto entre instituciones para llevar adelante iniciativas con mayor alcance e impacto.

    Información sugerida

    Leave A Reply

    Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.