Cada vez son más los que se suman a la Campaña No Seas Parte del Daño

Es una iniciativa que busca prevenir y concientizar sobre el bullying

Jujuy al día ® – Desde el Centro de Innovación Educativa acompañamos la iniciativa #NoSeasPartedelDaño a través de un taller de un guion y edición de videos destinado a la Comisión Estudiantil de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Durante los encuentros se generó un espacio de reflexión y diálogo, para luego transformar sus ideas en producciones audiovisuales que buscan transmitir un mensaje de prevención ante esta problemática. Próximamente serán publicadas en redes sociales.

Esta propuesta se llevó a cabo en articulación con el Ente Autárquico Permanente y Dirección de Acompañamiento Integral Educativo (DAIE), destacando la importancia del trabajo en conjunto entre instituciones para llevar adelante iniciativas con mayor alcance e impacto.