En medio de las tensiones pol\u00edticas y camino a las elecciones bonaerenses, los activos argentinos detuvieron su ca\u00edda. El d\u00f3lar minorista baj\u00f3 a 1.345 pesos. El riesgo pa\u00eds sigue firme y termin\u00f3 en 853 puntos b\u00e1sicos Jujuy al d\u00eda \u00ae - Tras varias jornadas con ca\u00eddas en la cotizaci\u00f3n de activos argentinos y presi\u00f3n cambiaria, en medio de fuertes tensiones pol\u00edticas, los mercados financieros encontraron hoy algo de alivio. El d\u00f3lar se movi\u00f3 a la baja en todas sus versiones mientras que los bonos de la deuda y las acciones, tanto en la Bolsa porte\u00f1a como en Wall Street, llegaron al esperado leve rebote de sus precios. La cotizaci\u00f3n minorista del d\u00f3lar cedi\u00f3 15 pesos y termin\u00f3 a $1.345 en las pantallas del Banco Naci\u00f3n. El d\u00f3lar blue cay\u00f3 5 pesos con respecto al cierre de ayer y termin\u00f3 en 1.350 pesos. La cotizaci\u00f3n mayorista finaliz\u00f3 la jornada en 1.332,50, bien por debajo de los $1.349 del d\u00eda previo. Se trata de la tercera baja consecutiva del tipo de cambio spot, que oper\u00f3 con un volumen de USD 492 millones. La intervenci\u00f3n oficial se observ\u00f3 en el mercado de d\u00f3lar futuro, cuyo volumen lleg\u00f3 a casi USD 2.300 millones. \u201cVuelve a escalar el volumen operado en A3 pero esta vez con un nuevo protagonista. La posici\u00f3n noviembre 2025, justo la posterior a las legislativas nacionales, estuvo entre las m\u00e1s operadas, algo que hasta hoy no suced\u00eda\u201d, explic\u00f3 el analista Andr\u00e9s Reschini, de F2. En Rofex, el contrato de fin de septiembre cerr\u00f3 en $1.397,50, lo que implica una tasa nominal impl\u00edcita de 55,69 por ciento. La presi\u00f3n cambiaria podr\u00eda tener un nuevo impulso ma\u00f1ana, \u00faltimo d\u00eda financiero de agosto en el que se cierran las posiciones del mercado de futuros. C\u00f3digos heredados Por el lado de las tasas de inter\u00e9s para los depositantes, hubo bajas moderadas. La tasa Badlar de bancos privados baj\u00f3 a 55,3%, mientras que el d\u00eda anterior promedi\u00f3 58,3%. La Tamar, para plazos fijos superiores a $1.000 millones, tambi\u00e9n se redujo en 3 puntos porcentuales y promedi\u00f3 61,2%, seg\u00fan inform\u00f3 el BCRA. \u201cLas tasas no pueden durar mucho tiempo en estos niveles. Aun as\u00ed, al mercado de deuda en moneda local le cuesta encontrar piso por la dif\u00edcil posici\u00f3n t\u00e9cnica\u201d, advirti\u00f3 la consultora 1816. A partir del lunes, en el marco del reciente cambio en los encajes que impuls\u00f3 un c\u00f3mputo diario en lugar del habitual c\u00f3mputo mensual, los bancos deber\u00e1n sumar 3,5 puntos porcentuales para todos los dep\u00f3sitos en pesos. Los datos negativos aparecieron por una nueva ca\u00edda de reservas, de USD 291 millones, que dej\u00f3 los activos internacionales del BCRA en USD 40.961 millones, y por el riesgo pa\u00eds que se sostiene por encima de los 853 puntos b\u00e1sicos, un nivel similar al que ten\u00eda antes del levantamiento del cepo cambiario para las personas f\u00edsicas en abril pasado. \u201cCon un riesgo pa\u00eds en 850 puntos b\u00e1sicos, volvemos a niveles observados en abril cuando lleg\u00f3 a escalar hasta los 978 previo a la modificaci\u00f3n en el esquema cambiario\u201d, record\u00f3 Wise Capital. \u201cEste esquema de volatilidad en el riesgo pa\u00eds posiblemente se siga sosteniendo hasta las elecciones, donde como hemos observado en procesos electorales previos, hay una estacionalidad asociada que indica subas de este \u00edndice en \u00e9pocas electorales, y con mayores picos cuando hay cambios que indiquen inestabilidad legislativa\u201d, agreg\u00f3. Los bonos en d\u00f3lares de la deuda argentina tuvieron un rebote entre 0,6%, en el caso del AL30, el t\u00edtulo m\u00e1s operado, y el 1,7% para el AL41. Solamente el Global 46 mostr\u00f3 un registro negativo (-0,6%). La antesala de las elecciones bonaerenses, las acusaciones sobre el c\u00edrculo presidencial por supuestos pedidos de coimas y los contratiempos del Gobierno en el Congreso ven\u00edan golpeando a los mercados que hoy encontraron una tregua. \u201cLa Argentina es un caso t\u00edpico donde lo pol\u00edtico prima sobre los \u2018fundamentals\u2019\u201d, sintetiz\u00f3 en un informe la consultora Delphos Investment. La Bolsa porte\u00f1a encontr\u00f3 algo de calma. El \u00edndice S&P Merval, de los papeles l\u00edderes, subi\u00f3 un 1,2% en pesos y un 1,7% en d\u00f3lares. En esta \u00faltima medici\u00f3n, todav\u00eda acumula un rojo de 12,7% en el mes y mayor al 30% en lo que va de 2025. Edenor (5,2%), TGN (4,7%), Telecom (4,6%) y Banco Macro (3,9%) se ubicaron entre las principales subas. Aluar (-5%), Transener (-1,9%) y Ternium (-1,7%) fueron las bajas m\u00e1s notorias. Entre los ADR, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, el rebote fue generalizado y mostr\u00f3 n\u00fameros en verde. Las que m\u00e1s subieron fueron Edenor (5,9%), Corporaci\u00f3n Am\u00e9rica (5%) y Central Puerto (4,9%). Fernando Mea\u00f1osFuente