Seg\u00fan un estudio privado, la mayor\u00eda de las empresas planea aumentos salariales solo por inflaci\u00f3n y crece la visi\u00f3n negativa sobre las pol\u00edticas laborales Jujuy al d\u00eda \u00ae - La reducci\u00f3n de personal se perfila como una tendencia clara para el segundo semestre del a\u00f1o. De acuerdo con el informe Salarios y Contrataciones elaborado por Bumeran, tres de cada diez compa\u00f1\u00edas ya definieron que disminuir\u00e1n su plantilla de trabajadores antes de fin de a\u00f1o. En tanto, el 49% planea mantenerla sin cambios y apenas el 20% anticipa nuevas incorporaciones. El estudio tambi\u00e9n muestra que durante el primer semestre el 66% de los especialistas en Recursos Humanos reconoci\u00f3 haber realizado despidos, con la reducci\u00f3n de costos como principal causa. El 36% explic\u00f3 que esa fue la raz\u00f3n de los recortes, mientras que un 25% los atribuy\u00f3 a un desempe\u00f1o insuficiente del personal. Entre otros motivos aparecen el impacto de la actividad econ\u00f3mica (20%), el cierre de \u00e1reas de negocio (12%) y, en menor medida, fusiones o adquisiciones empresarias (2%). La comparaci\u00f3n interanual refleja que la perspectiva no es nueva. En 2024, el 30% de las organizaciones hab\u00eda anticipado que reducir\u00eda su plantilla en el segundo semestre, mientras que el 22% planeaba incrementarla y el 48% mantenerla estable. En el presente ejercicio, la intenci\u00f3n de recortar se mantiene en niveles similares, aunque con un leve incremento respecto al a\u00f1o pasado. En cuanto a la magnitud de la reducci\u00f3n prevista, el 39% de los responsables de Recursos Humanos anticipa que ser\u00e1 inferior al 10% de la n\u00f3mina. Un 15% prev\u00e9 recortar entre 20% y 30%, y un 14% calcula una disminuci\u00f3n cercana al 10%. Proyecciones salariales El aspecto salarial tambi\u00e9n forma parte del an\u00e1lisis. Seg\u00fan el relevamiento, el 44% de los especialistas en Recursos Humanos planea aplicar aumentos en lo que resta del a\u00f1o, lo que representa una ca\u00edda de 19 puntos porcentuales frente a 2024, cuando el 63% de las organizaciones hab\u00eda anticipado mejoras en los ingresos. La baja se vincula directamente con la desaceleraci\u00f3n de la inflaci\u00f3n: hasta junio de 2024 la variaci\u00f3n acumulada era de 79,8%, mientras que en 2025 fue de 15,1%. Entre los que prev\u00e9n incrementos, la gran mayor\u00eda \u2013el 75%\u2013 indic\u00f3 que aplicar\u00e1 ajustes por inflaci\u00f3n. Solo el 15% asegur\u00f3 que dar\u00e1 aumentos reales, y un 10% se\u00f1al\u00f3 que combinar\u00e1 ambos mecanismos. En definitiva, apenas una de cada cuatro compa\u00f1\u00edas contempla otorgar mejoras genuinas en el poder adquisitivo de sus empleados. En cuanto al tama\u00f1o de los ajustes previstos, el 49% de las empresas proyecta subas inferiores al 10%, el 26% planifica un incremento del 10% y el 13% un aumento del 20%. El resto se reparte entre distintos niveles, aunque en todos los casos se trata de porcentajes acotados frente a las p\u00e9rdidas salariales de los \u00faltimos a\u00f1os. Evaluaci\u00f3n de las pol\u00edticas laborales Otro eje del estudio fue la percepci\u00f3n sobre las pol\u00edticas laborales aplicadas por el Gobierno. El 52% de los especialistas las calific\u00f3 como malas o muy malas, el 25% como regulares y apenas el 23% como buenas o muy buenas. Respecto a su impacto, el 53% consider\u00f3 que fue negativo en lo que va del a\u00f1o, mientras que solo un 17% lo valor\u00f3 como positivo. La opini\u00f3n de los trabajadores acompa\u00f1a esa visi\u00f3n cr\u00edtica. El 55% de los empleados encuestados sostuvo que las pol\u00edticas laborales son malas o muy malas, el 25% las calific\u00f3 como regulares y el 20% como buenas o muy buenas. En comparaci\u00f3n con 2024, se observa un incremento de la percepci\u00f3n negativa, que entonces alcanzaba al 43%. El pesimismo tambi\u00e9n se refleja en la proyecci\u00f3n para los pr\u00f3ximos meses. El 54% de los talentos consultados cree que el mercado laboral evolucionar\u00e1 de manera negativa en el segundo semestre, el 24% anticipa un escenario regular y el 22% conf\u00eda en que ser\u00e1 positivo. Lo que pas\u00f3 en el primer semestre Adem\u00e1s de las proyecciones, el informe relev\u00f3 lo ocurrido en la primera parte del a\u00f1o. El 58% de los empleados argentinos afirm\u00f3 que no tuvo aumentos salariales en lo que va de 2025, mientras que el 42% dijo que s\u00ed. Entre quienes recibieron mejoras, un 71% se\u00f1al\u00f3 que fueron ajustes por inflaci\u00f3n, un 15% que se trat\u00f3 de aumentos reales y un 14% que respondi\u00f3 a una combinaci\u00f3n de ambos factores. En cuanto a los ascensos, la movilidad interna fue pr\u00e1cticamente inexistente: el 94% de los trabajadores asegur\u00f3 que no tuvo promociones durante el a\u00f1o. Este dato confirma la cautela empresarial no solo en la incorporaci\u00f3n de personal sino tambi\u00e9n en el reconocimiento de trayectorias dentro de las organizaciones. Por \u00faltimo, en materia de desvinculaciones, el relevamiento mostr\u00f3 que el 69% de los empleados reconoci\u00f3 que en su lugar de trabajo se produjeron despidos en lo que va de 2025, lo que representa un incremento de 11 puntos en relaci\u00f3n con 2024. Mariano Zalazar Fuente