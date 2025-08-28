Tras persecución detienen a peligrosos motochorros

Jujuy al día ® – Ayer al mediodía, efectivos del Grupo de Operaciones Motorizadas de Palpalá atraparon a dos hombres que, bajo la modalidad de motochorros, robaron el celular de una menor de edad por el barrio Santa Barbara de esa ciudad.

El hecho se llevó a cabo a horas 12:40, cuando personal motorizado, una vez alertado del hecho ilícito, realizó recorrido preventivo por la zona, logrando identificar a los autores del hecho sobre barrio Ejército Argentino.

Se inició una intensa persecución para luego interceptar a los mismos sobre la Colectora Ruta Nacional N° 66 y calle Las Piedras.

Al realizar el palpado superficial, se efectuó el secuestro de dos teléfonos celulares, de manera que los protagonistas junto a los elementos secuestrados fueron inmediatamente trasladados a la dependencia policial.