Jujuy al d\u00eda \u00ae - Informamos que las Mejoras Programadas en nuestras Redes El\u00e9ctricas a ser efectuada MA\u00d1ANA, VIERNES 29\/08\/2025 en: B\u00b0 Maria Auxiliadora, La Mielera y zonas aleda\u00f1as, fueron REPROGRAMADAS hasta nuevo aviso. VIERNES 29\/08\/2025 SAN PEDRO: B\u00b0 Maria Auxiliadora, La Mielera y zonas aleda\u00f1as. Horario: 08:00 a 15:00Hs. aproximadamente. Por consultas y\/o requerimientos te recordamos nuestros canales oficiales de contacto disponibles las 24hs. A trav\u00e9s de este link: https:\/\/linktr.ee\/ejesa