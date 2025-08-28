Sadir proyectó la refacción de la ruta 56 hasta La Mendieta

Jujuy al día ® – El Gobernador Carlos Sadir mantuvo una reunión con el intendente de La Mendieta, Ricardo Farfán, para avanzar en el proyecto de repavimentación de la ruta provincial N° 56.

El Gobierno de Jujuy, en el marco del plan “Jujuy Construye” sigue refaccionando tramos urbanos, obras que permiten contribuir al sostenimiento del empleo del sector de la construcción y generar el desarrollo económico local.

En esas líneas, el mandatario dialogó con el jefe comunal de La Mendieta para programar los trabajos en dicho tramo que conecta a la ciudad ramaleña.

“El acceso a la localidad está destruida y con el apoyo del gobierno se podrá mejorar. Lo que permitirá una mejor circulación para todos los que transitan ese corredor”, señaló.

Continuando, remarcó que el gobernador le informó que apenas termine la empresa con las tareas de refacción en el tramo de Las Lajitas se continuará con el circuito hasta La Mendieta.

Finalmente, el intendente sostuvo que tras la paralización de la obra pública por parte de la Nación es relevante el compromiso del estado provincial en continuar con la finalización de la ruta nacional 34 hacia San Pedro.