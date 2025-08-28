"Reafirmamos nuestra gran apuesta a la salud p\u00fablica\u201d, destac\u00f3 el mandatario Jujuy al d\u00eda \u00ae - El gobernador Carlos Sadir presidi\u00f3 el acto inaugural de la nueva y remodelada guardia del hospital \u201cPablo Soria\u201d, acompa\u00f1ado por el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, la directora del nosocomio, Rosana Alanis, y planta de personal. En la oportunidad, tambi\u00e9n dej\u00f3 habilitados los servicios de un mam\u00f3grafo y un seri\u00f3grafo de primer nivel. \u201cLa guardia tiene todas las comodidades, hay sectores diferenciados y nuevos equipamientos\u201d, indic\u00f3. Tambi\u00e9n hizo un especial reconocimiento al equipo de profesionales y al personal del hospital por su tarea diaria. Finalmente, Sadir resalt\u00f3 que en la remodelaci\u00f3n se invirtieron fondos provinciales. \u201cVamos a seguir creciendo en salud por toda la provincia\u201d, asegur\u00f3. A su vez, Bouhid expres\u00f3 que \u201caqu\u00ed est\u00e1 la mejor tecnolog\u00eda para asistir a los pacientes de urgencias\u201d y puntualiz\u00f3 que \u201chay un showroom de primera calidad\u201d. \u201cEl Soria, es uno de los mejores hospitales que tiene el pa\u00eds\u201d, asever\u00f3.