Orgullo: estudiantes jujeños ganaron la Copa Robótica 2025

Jujuy al día ® – El Colegio Secundario N° 60 de San Pedro obtuvo el primer puesto en la Copa Robótica 2025, un certamen que reúne a instituciones educativas de distintos puntos del país.

El logro fue celebrado por el Ministerio de Educación de la provincia, que destacó la dedicación, creatividad y el trabajo en equipo de los estudiantes y docentes, cualidades que permitieron alcanzar este reconocimiento.

La competencia tiene como objetivo promover el desarrollo de competencias tecnológicas en jóvenes y fomentar el aprendizaje en robótica, un campo clave para la educación del futuro.

La participación del colegio sampedreño en este certamen marcó un paso importante en el fortalecimiento de la formación técnica en la provincia y refleja el esfuerzo de la comunidad educativa por abrir nuevas oportunidades para sus estudiantes.