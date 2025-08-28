Jujuy: una mamá denunció que un hombre sigue, hostiga y acosa a su hija de 13 años

Jujuy al día ® – Una mujer denunció ante la Policía que su hija de 13 años fue víctima de acoso, intimidación y posterior seguimiento por parte de un hombre aún no identificado en barrio Malvinas.

Según el relato, el primer hecho ocurrió el sábado cuando la adolescente caminaba por la zona y un hombre a bordo de una motocicleta insistía para que subiera con él. La menor logró escapar y refugiarse en un negocio cercano.

Posteriormente, el martes 26 de agosto, alrededor de las 15:30, la situación volvió a repetirse cuando la joven regresaba de la escuela.

Cuando viajaba en colectivo hacía su domicilio reconoció al mismo sujeto, quien descendió detrás de ella y comenzó a seguirla. Ante el temor, la menor pidió ayuda a una mujer que la acompañó hasta el local de su madre, momento en que el individuo se alejó del lugar.

La denuncia fue radicada en sede policial y se iniciaron actuaciones para identificar al responsable.