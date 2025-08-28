Jujuy al d\u00eda \u00ae - En las \u00faltimas horas, personal del Comando de Prevenci\u00f3n Rural y Ambiental llev\u00f3 a cabo el rescate de un tuc\u00e1n, dos b\u00fahos y un tej\u00f3n en las localidades de San Pedro y El Piquete, siguiendo protocolos coordinados entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico. Los animales fueron trasladados al Centro de Atenci\u00f3n de la Fauna Aut\u00f3ctona de Jujuy (CAFAJU), donde bi\u00f3logos evaluar\u00e1n su estado de salud y determinar\u00e1n si pueden ser reinsertados en su h\u00e1bitat natural. Estas especies est\u00e1n protegidas por leyes nacionales y provinciales debido a su vulnerabilidad y riesgo de extinci\u00f3n. La intervenci\u00f3n destaca la importancia del cuidado de la fauna silvestre y la necesidad de que la poblaci\u00f3n respete y proteja a los animales en su entorno natural.