Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El Ministerio de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico particip\u00f3 activamente en la Comisi\u00f3n de Bosques Nativos del COFEMA, abordando la actualizaci\u00f3n de los OTBN, la mejora de los planes financiados por la Ley 26.331 y el fortalecimiento del Plan Nacional de Conservaci\u00f3n del Yaguaret\u00e9 (PNCMNY). Jujuy presidi\u00f3 los debates y reafirma el compromiso con la conservaci\u00f3n de la biodiversidad y la gesti\u00f3n sostenible de los bosques nativos, consolid\u00e1ndose como la \u00fanica provincia en condiciones de recibir los fondos 2025. Estos espacios de intercambio son clave para seguir consolidando una gesti\u00f3n ambiental comprometida con la conservaci\u00f3n de los bosques nativos y con el desarrollo sostenible de las comunidades. Cuando se habla de bosques nativos y desarrollo sostenible, Jujuy no solo participa: marca el camino.