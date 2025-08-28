Jujuy al d\u00eda \u00ae - En la madrugada de ayer, un autom\u00f3vil Fiat Siena color blanco, vinculado a una denuncia radicada en Salta capital, fue encontrado abandonado en la playa de estacionamiento de una estaci\u00f3n de servicio del barrio Herminio Arrieta a la vera de la Ruta Nacional 34, en Fraile Pintado. El aviso lleg\u00f3 alrededor de las 00:45, cuando personal de la Polic\u00eda de la vecina provincia inform\u00f3 sobre la denuncia de un hombre que hab\u00eda alquilado el veh\u00edculo, utilizado como remis, a otra persona. De la informaci\u00f3n recabada surgi\u00f3 que el rodado podr\u00eda encontrarse en jurisdicci\u00f3n de Fraile Pintado. Al llegar al lugar, efectivos policiales verificaron que el veh\u00edculo estaba estacionado sin ocupantes. Seg\u00fan los playeros de la estaci\u00f3n de servicio, el auto ya se encontraba all\u00ed desde el inicio de su turno, a las 22 horas. El rodado presentaba una puerta sin asegurar, en cuyo sector se hall\u00f3 la llave de encendido y un bols\u00edn con documentaci\u00f3n a nombre de un hombre domiciliado en Salta Capital. Por disposici\u00f3n de la Fiscal\u00eda interviniente, se realizaron las pericias correspondientes y el secuestro del veh\u00edculo, que fue trasladado a la unidad policial para continuar con la investigaci\u00f3n.