La agresi\u00f3n fue en una concurrida ferie y en presencia de la madre de la menor\u00a0 Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El martes 26 de agosto, alrededor de las 18 horas, personal de la Seccional 33\u00b0 intervino en un hecho de violencia ocurrido en inmediaciones de la feria Medalla Milagrosa, en Alto Comedero. Mientras recorr\u00edan la zona, los efectivos fueron alertados por feriantes sobre una agresi\u00f3n entre un hombre y una adolescente. Al acercarse, constataron que una menor de 15 a\u00f1os denunci\u00f3 haber recibido un golpe de pu\u00f1o en el rostro por parte de su padrastro. En el lugar tambi\u00e9n se encontraba la madre de la v\u00edctima, quien se neg\u00f3 a colaborar con la Polic\u00eda ni presentarse en la dependencia. Ante la situaci\u00f3n, la adolescente llam\u00f3 a su abuela, que acudi\u00f3 a la comisar\u00eda pero tampoco quiso formalizar una denuncia. Finalmente, se dio intervenci\u00f3n a la L\u00ednea 102 de protecci\u00f3n de derechos de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes, que se hizo cargo del caso.