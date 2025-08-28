Jujuy al d\u00eda \u00ae - La ministra de Educaci\u00f3n, Miriam Serrano, recibi\u00f3 a los ganadores sanpedre\u00f1os en la explanada del ministerio. \u201cHoy somos todos juje\u00f1os, hoy Argentina se viste con la botita de Jujuy\u201d, dijo Alejandro Cardozo, integrante del equipo glorioso, reci\u00e9n llegado desde la Provincia de Neuqu\u00e9n. En ese marco, Serrano se sum\u00f3 y felicit\u00f3 a los alumnos por la gran tarea en la final del torneo de rob\u00f3tica. \u201cEstamos muy contentos con los roles de nuestros estudiantes\u201d, manifest\u00f3 con mucho \u00e9nfasis y prosigui\u00f3 en esa l\u00ednea: \u201cHay gran trabajo en equipo\u201d. Continu\u00f3 se\u00f1alando, que \u201ces importante, porque los chicos pudieron superar los desaf\u00edos\u201d, expres\u00f3. \u201cEstos logros nos hacen redoblar los esfuerzos\u201d, explic\u00f3. A la vez, resalt\u00f3 \u201cque haya m\u00e1s campeones en las escuelas, m\u00e1s trabajos en conjunto y m\u00e1s innovaciones\u201d. Tambi\u00e9n, cont\u00f3 que los docentes al conocer la noticia solicitaron que haya m\u00e1s talleres de rob\u00f3ticas en las escuelas. En la conclusi\u00f3n, emocionada dijo, \u201caqu\u00ed, est\u00e1 toda la familia, esto permite la educaci\u00f3n p\u00fablica\u201d. En tanto, el director de Innovaci\u00f3n Educativa, Pablo Almir\u00f3n, desarroll\u00f3 los pormenores y coment\u00f3 que el proceso de este camino glorioso, comenz\u00f3 en el mes de mayo con varias etapas. Asimismo, observ\u00f3 mucho compromiso de parte de los chicos, \u201cestuvieron muy concentrados\u201d, agreg\u00f3. \u201cEs la primera vez que el ministerio se involucra para acompa\u00f1ar y guiar a los chicos. En Jujuy hay creatividad y compromiso\u201d, cerr\u00f3. A su turno, Alejandro Cardozo, uno de los ganadores del certamen, dej\u00f3 un mensaje a los chicos juje\u00f1os para que \u201cse animen y den un paso adelante\u201d. Los ganadores de Rob\u00f3tica Los alumnos que obtuvieron el primer puesto pertenecen al Colegio N\u00b0 60 de San Pedro y el equipo estuvo formado por Agustina Lozano, Paula Fern\u00e1ndez, Dylan Baez Saka, Alejandro Cardozo Silva y Mirta Maman\u00ed Britez. La copa Rob\u00f3tica Argentina, es un certamen que busca fomentar vocaciones tecnol\u00f3gicas en estudiantes de secundaria de distintas provincias. Combina rob\u00f3tica, programaci\u00f3n e inteligencia artificial en un marco educativo y colaborativo.