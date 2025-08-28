Jujuy al d\u00eda \u00ae - Con la participaci\u00f3n de 95 proyectos cient\u00edficos de instituciones educativas de todos los niveles y modalidades, dio inicio la instancia provincial de la Feria de Educaci\u00f3n, Arte, Ciencia y Tecnolog\u00eda 2025, que se lleva a cabo en el Colegio Secundario N\u00ba 59 \u201cOlga M\u00e1rquez de Ar\u00e9dez\u201d. Con gran entusiasmo, estudiantes exponen los trabajos que vienen realizando desde el inicio del ciclo lectivo, junto a sus docentes y familias. La ceremonia de apertura fue encabezada por la ministra de Educaci\u00f3n, Miriam Serrano, y por el director provincial de la Agencia de Ciencia, Tecnolog\u00eda e Innovaci\u00f3n, Luis Bono, con la presencia de otras autoridades. La ministra Serrano dirigi\u00f3 un mensaje muy especial \u201ca los peque\u00f1os cient\u00edficos y cient\u00edficas\u201d. Record\u00f3 los logros del Premio Nobel argentino Federico Leloir, quien \u201cinvestig\u00f3 mucho con poco\u201d. \u201cOjal\u00e1 haya hoy ac\u00e1 un gran cient\u00edfico o cient\u00edfica y, por qu\u00e9 no, un Premio Nobel\u201d, augur\u00f3 la ministra. Tambi\u00e9n agradeci\u00f3 la suma de esfuerzos y voluntades entre el gobierno provincial, municipios y comunas, la Agencia de Ciencia, la universidad, las escuelas, los docentes y las familias \u201cque hacen posible que hoy podamos realizar esta instancia de la Feria de Ciencias\u201d. \u201cLa ciencia nace en la escuela y la escuela es el mejor lugar para nuestros ni\u00f1os\u201d, afirm\u00f3 finalmente la titular de Educaci\u00f3n. Por su parte, la directora de Promoci\u00f3n y Divulgaci\u00f3n Cient\u00edfica, Gabriela Camacho, destac\u00f3 la participaci\u00f3n de proyectos de toda la provincia, y valor\u00f3 que los docentes asesores realicen el registro pedag\u00f3gico del proceso cient\u00edfico, labor en la que la provincia de Jujuy es pionera. En tanto, Luis Bono resalt\u00f3 la importancia de vivir la experiencia de la Feria de Ciencias para los estudiantes, como parte de su formaci\u00f3n acad\u00e9mica y de la integraci\u00f3n social. Para finalizar el acto protocolar, estudiantes de la Escuela Normal de Abra Pampa y la Escuela Normal de Tilcara interpretaron coplas. Acompa\u00f1aron la ceremonia el decano de la Facultad de Ingenier\u00eda de la UNJu, Luis Alejandro Vargas; los directores de Educaci\u00f3n Inicial, Primaria, Secundaria y T\u00e9cnico Profesional, Carolina Lui Saravia, Griselda Arancibia, Pablo Campos y Eugenia Torramorel; el equipo directivo del Colegio N\u00ba 59 y la directora de Vinculaci\u00f3n y Transferencia Tecnol\u00f3gica, Marta L\u00f3pez, entre otras autoridades. La Feria de Ciencias contin\u00faa la exposici\u00f3n de trabajos el 28 de agosto, de 08:00 a 18:00.