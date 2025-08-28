Jujuy al d\u00eda \u00ae - Jujuy lidera los debates nacionales vinculados con la agenda ambiental clim\u00e1tica, de conservaci\u00f3n de los bosques nativos y protecci\u00f3n de la biodiversidad. Autoridades del Ministerio de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico de Jujuy estuvieron presentes en una nueva reuni\u00f3n de la Comisi\u00f3n de Bosques Nativos del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), oportunidad en la cual informaron los avances del proceso de socializaci\u00f3n del OTBN, el estado de rendici\u00f3n de cuentas que le permiten a la provincia acceder a los fondos 2025 de la Ley de Bosques, y presentaron un proyecto de Declaraci\u00f3n vinculado con el Plan Nacional de Conservaci\u00f3n del Yaguaret\u00e9 (PNCMNY). En ese marco, las autoridades ambientales del pa\u00eds, tanto del Gobierno Nacional como de las distintas provincias, abordaron diversos temas vinculados con la conservaci\u00f3n y aprovechamiento sostenible de los bosques nativos de Argentina. Por un lado, se dialog\u00f3 sobre la actualizaci\u00f3n de los Ordenamientos Territoriales de los Bosques Nativos (OTBN), el estado de situaci\u00f3n de las jurisdicciones, y la mejora de los planes financiados por la Ley N\u00aa 26.331. En la ocasi\u00f3n, la provincia de Jujuy present\u00f3 un Proyecto de Declaraci\u00f3n de Inter\u00e9s para el fortalecimiento del Plan Nacional de Conservaci\u00f3n del Yaguarete (PNCMNY).Al respecto, la Secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, Ana Rodr\u00edguez, quien estuvo presente junto al Director de Bosques, Manejo y Uso del Suelo, Javier Albanesi, destac\u00f3 la participaci\u00f3n activa de Jujuy en los debates, as\u00ed como los avances registrados en materia de bosques nativos y protecci\u00f3n de la biodiversidad. "La Provincia de Jujuy ha demostrado tener un enorme compromiso con la agenda ambiental, clim\u00e1tica, de bosques y biodiversidad, bajo el liderazgo de la Ministra Mar\u00eda In\u00e9s Zigar\u00e1n que han encabezado y guiado los proyectos que hoy nos permiten dar cuenta de grandes avances y enormes resultados" agrego la Secretaria. Tambi\u00e9n record\u00f3 que el Gobierno de Jujuy, a trav\u00e9s del Ministerio de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico, trabaja en la conservaci\u00f3n de la biodiversidad y la gesti\u00f3n sostenible de los bosques nativos como parte de una pol\u00edtica de Estado. Por eso, seg\u00fan dijo: "somos la \u00fanica provincia en condiciones de recibir los fondos 2025, destinados a titulares de bosques nativos, tal como lo establece la Ley de Bosques, porque hemos tenido siempre una excelente performance y hemos garantizado procesos \u00e1giles, transparentes, continuos, para asegurar que los fondos le lleguen a quienes nos ayudan a conservar los bosques de la provincia". Finalmente, enunci\u00f3 que el Gobierno de Jujuy sigue trabajando por una gesti\u00f3n ambiental comprometida con la conservaci\u00f3n de los bosques nativos y con el desarrollo sostenible de las comunidades."Cuando se habla de bosques nativos y desarrollo sostenible, Jujuy no solo participa: marca el camino", concluy\u00f3.