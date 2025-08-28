Aumentaron el monto de la recompensa por informaci\u00f3n Jujuy al d\u00eda \u00ae - Ayer, familiares de los tres hombres desaparecidos en Mendoza en 2023 se reunieron en la esquina de Pedro Molina y Patricias Mendocinas para presentar una nota con un pedido unificado: que se contin\u00fae investigando para saber qu\u00e9 pas\u00f3 con sus hijos. Silvia, madre de Nataniel Guzm\u00e1n, Natalia, madre de Juan Manuel Araujo e In\u00e9s, madre de Sebasti\u00e1n Bandes, se unieron una vez m\u00e1s para pedirle a la Justicia que reactive la b\u00fasqueda y que se republiquen las recompensas que ofrece el Ministerio de Justicia para quienes aporten datos certeros sobre las desapariciones. Los casos El empleado judicial y abogado Nataniel Guzm\u00e1n (38) tambi\u00e9n est\u00e1 desaparecido desde el 27 de enero del 2023. El abogado juje\u00f1o radicado en Mendoza trabajaba en una sede judicial de Las Heras y la \u00faltima vez que lo vieron fue el 27 de enero de 2023 subiendo a un colectivo. Su tel\u00e9fono estuvo activo unos d\u00edas m\u00e1s, hasta que se apag\u00f3. Juan Manuel Martinez Araujo, desaparecido en la provincia el 3 de enero de 2023. La \u00faltima vez que lo vieron sali\u00f3 de su casa en el barrio Jard\u00edn Brandsen en Perdriel. Iba a la casa de su novia acompa\u00f1ado de un amigo. Sin embargo, el joven nunca lleg\u00f3 y desde ese d\u00eda nada se sabe de \u00e9l. Cabe se\u00f1alar que el hombre est\u00e1 imputado por haberle dado una golpiza en grupo a un joven a la salida de un boliche en Chacras. La fiscal Claudia R\u00edos, que tambi\u00e9n tramita la causa por su desaparici\u00f3n, lo hab\u00eda imputado por lesiones graves y luego de unos d\u00edas detenido, sali\u00f3 en libertad. No obstante, no hay relaci\u00f3n hasta el momento entre esa causa y la golpiza por la que fue acusado. Dar\u00edo Sebasti\u00e1n Codina Bandes (27) fue visto por \u00faltima vez el 17 de enero de 2023 en la plaza del barrio Unimev de Guaymall\u00e9n. El \u00faltimo contacto fue por WhatsApp, con una amiga. Desde ese momento nada se sabe de \u00e9l. Elevaron la recompensa por la b\u00fasqueda de dos hombres desaparecidos El Ministerio de Seguridad comunic\u00f3 este jueves que se han elevado los montos de recompensa para quienes puedan aportar datos que logren ser \u00fatiles para ubicar los paraderos de Nataniel Guzm\u00e1n y Dar\u00edo Sebasti\u00e1n Codina Bandes, desaparecidos en el 2023.\u00a0 El pago de esta suma depender\u00e1 de la calidad de los datos aportados que ser\u00e1n evaluados y certificados por una autoridad fiscal y\/o judicial. El abogado Nataniel Guzm\u00e1n cumpli\u00f3 este mi\u00e9rcoles 2 a\u00f1os y 7 meses meses de desaparecido y su familia, junto a la de Bandes y Juan Mart\u00ednez (tambi\u00e9n no ha sido encontrado desde el 2023) organizaron una actividad en los sem\u00e1foros de la esquina de calles Pedro Molina y Patricias Mendocinas, de la Ciudad de Mendoza. Para aportar los datos y acceder a una recompensa, los informantes deber\u00e1n entregarla a la Direcci\u00f3n de Investigaciones a las l\u00edneas telef\u00f3nicas gratuitas: 0800 222 7627 o 2613857138; a la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional 348-7844, 348-7845 o 348-7846 o al correo electr\u00f3nico: meufihomic1c1@jus.mendoza.gov.ar