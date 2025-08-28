Jujuy al d\u00eda \u00ae - A partir de hoy, Jujuy ser\u00e1 anfitriona de una nueva edici\u00f3n de LatinRieles, el Congreso y Exposici\u00f3n de la Actividad Ferroviaria que convoca a referentes nacionales e internacionales del sector. El hist\u00f3rico Cabildo de Jujuy se convertir\u00e1 en escenario de conferencias, presentaciones y muestras que ponen en valor el desarrollo ferroviario como motor de conectividad y producci\u00f3n. El encuentro contar\u00e1 con la participaci\u00f3n de especialistas, empresas e instituciones vinculadas al transporte, la log\u00edstica y la innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica. Adem\u00e1s, habr\u00e1 un espacio expositivo abierto al p\u00fablico, que permitir\u00e1 conocer proyectos actuales y futuros orientados al crecimiento del sistema ferroviario en Argentina. La realizaci\u00f3n de LatinRieles en la provincia representa un reconocimiento al papel estrat\u00e9gico de Jujuy en la integraci\u00f3n regional y refuerza su posicionamiento como sede de debates y encuentros de alcance nacional.