Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El Ministerio de Educaci\u00f3n de Jujuy realiza el \ud835\udde2\ud835\uddd9\ud835\udde5\ud835\uddd8\ud835\uddd6\ud835\udddc\ud835\udde0\ud835\udddc\ud835\uddd8\ud835\udde1\ud835\udde7\ud835\udde2 ORDINARIO \u2013 IES N.\u00b0 2 \u2013 SEDE HUMAHUACA Ofrecimiento de espacios curriculares vacantes de la carrera: Tecnicatura Superior en Acompa\u00f1amiento Terap\u00e9utico Metodolog\u00eda de la Investigaci\u00f3n Psicomotricidad Aplicada al Acompa\u00f1amiento Terap\u00e9utico Link de acceso https:\/\/drive.google.com\/...\/1acjhxUKt1mRvbL1Oi...\/view I.S.A. \u201cEscuela de Arte Javier Pantale\u00f3n\u201d \u2013 La Quiaca \u2728\ud83c\udfa8 Carrera: Tecnicatura Superior Art\u00edstica Espacios curriculares vacantes disponibles para ofrecimiento ordinario. Link de acceso https:\/\/drive.google.com\/...\/1cKpasSVhWRExiAZPen9vtU...\/view Instituto de Educaci\u00f3n Superior N.\u00b0 9 \u201cJuana Azurduy\u201d Sede Central San Pedro de Jujuy \u2013 Sede Palma Sola \u2013 Sede La Mendieta Carrera: Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo Materia: Pr\u00e1ctica Profesionalizante I Link de acceso https:\/\/drive.google.com\/...\/1l06llMr3V...\/view