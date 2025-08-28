Jujuy al d\u00eda \u00ae - La investigaci\u00f3n sobre Mat\u00edas Jurado, detenido y sospechado de dos muertes hasta el momento, contin\u00faa con nuevas pericias. El hombre, de 37 a\u00f1os, est\u00e1 imputado por homicidio con ensa\u00f1amiento en dos hechos y permanece alojado en el penal de Gorriti, aislado del resto de la poblaci\u00f3n carcelaria por razones de seguridad. En su vivienda fueron hallados restos humanos que, mediante estudios de ADN, se confirmaron como pertenecientes a Jorge Omar Anachuri y Sergio Alejandro Sosa. Tambi\u00e9n se secuestraron m\u00e1s de diez celulares que fueron sometidos a peritajes, aunque los resultados no aportaron informaci\u00f3n de inter\u00e9s para la causa. Se determin\u00f3 que los equipos eran antiguos, activados entre 2018 y 2019, y no guardaban v\u00ednculos con las personas desaparecidas. La justicia analiza adem\u00e1s una tarjeta de datos incautada en el domicilio del imputado, con la expectativa de que pueda aportar informaci\u00f3n sobre su actividad o sobre otras posibles v\u00edctimas. El proceso judicial sigue bajo estudio forense, con especial atenci\u00f3n en los elementos encontrados en la vivienda de Jurado, donde tambi\u00e9n se detectaron rastros de sangre y restos quemados. La investigaci\u00f3n busca establecer si existen m\u00e1s v\u00edctimas y confirmar la magnitud de los cr\u00edmenes atribuidos al acusado.