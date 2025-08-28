Una de las empresas que fabrica en la isla ya puso en funcionamiento el sistema. Otras lo har\u00e1n en los pr\u00f3ximos d\u00edas. Todos los detalles del nuevo esquema que le permitir\u00e1 ahorrar a los consumidores entre 20% y 30% Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 La opci\u00f3n de comprar celulares, televisores y otros electr\u00f3nicos a valores m\u00e1s bajos y recibirlos en casa en pocos d\u00edas ya est\u00e1 disponible para miles de consumidores en Argentina. Despu\u00e9s de a\u00f1os en los que las diferencias de precio entre el pa\u00eds y otros mercados marcaron la agenda de quienes buscan tecnolog\u00eda, desembarc\u00f3 la modalidad que permite adquirir productos fueguinos a precios competitivos con los del exterior y 30% m\u00e1s baratos que compr\u00e1ndolos en cualquier cadena de electrodom\u00e9sticos o, incluso, desde los sitios de los propios fabricantes. La empresa que inaugur\u00f3 el esquema fue Mirgor, con el lanzamiento de una p\u00e1gina web espec\u00edfica (https:\/\/couriertdf.com\/). Por lo tanto, a partir de este mi\u00e9rcoles, los usuarios que deseen adquirir celulares, televisores y monitores marca Samsung y Q\u00fcint pueden ingresar a ese portal y completar la operaci\u00f3n sin intermediarios ni tr\u00e1mites complejos. En los pr\u00f3ximos d\u00edas se sumar\u00e1n otras empresas, como el caso de Newsan, que tiene previsto hacerlo entre fines de esta semana y comienzos de la pr\u00f3xima. Tambi\u00e9n BGH y el resto de las fabricantes de la isla. El r\u00e9gimen de ventas mediante courier desde Tierra del Fuego habilita a los fabricantes a despachar productos electr\u00f3nicos directamente a consumidores de todo el pa\u00eds como una operaci\u00f3n de exportaci\u00f3n simplificada. El esquema se dirige exclusivamente a bienes nuevos, de manufactura nacional, y se aplica en compras para uso particular, con l\u00edmites de cantidad y valor por transacci\u00f3n establecidos por la autoridad aduanera. Las operaciones que ingresan bajo este r\u00e9gimen quedan exceptuadas del pago de IVA y otros impuestos internos que suelen gravar a la electr\u00f3nica importada o comercializada localmente. Esta condici\u00f3n impacta de manera significativa en el precio final que afronta el usuario, ya que permite que los valores de venta sean notoriamente menores en comparaci\u00f3n con los del mercado tradicional (entre 20% y 30% m\u00e1s bajos). Para citar algunos ejemplos: Un Celular Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB Titanium Gray (el m\u00e1s costoso que tienen) cuesta USD 1.559 y si el env\u00edo es a Capital Federal, hay que sumarle USD 35. El total: USD 1.594. Si se compra este mismo tel\u00e9fono en el exterior, en la web de Amazon, cuesta entre USD 1.000 y USD 1.100. Pero en un retail argentino cuesta $3.349.999, es decir, 50% m\u00e1s. Pero en este caso, se ofrecen 12 cuotas sin inter\u00e9s en la cadena y hasta 18 con un banco espec\u00edfico. En Mercado Libre, sin embargo, hay algunos vendedores que lo ofrecen a $1.800.000. Un Celular Samsung Galaxy S25 256GB Icyblue cuesta USD 984 y el env\u00edo a CABA o provincia de Buenos Aires tambi\u00e9n es de USD 35. El total suma USD 1.019, que al tipo de cambio oficial representan $1.396.030. En una reconocida cadena de retail el mismo tel\u00e9fono sale 36% m\u00e1s, aunque ofrecen 3 cuotas sin inter\u00e9s en este caso. En Mercado Libre tambi\u00e9n cuestan m\u00e1s. Un Smart Tv Samsung 85\u2033 QLED 4K Q70A cuesta USD 2.385 ($3.267.450) pero en este caso el env\u00edo asciende a USD 96, por lo que el total es de USD 2.481 ($3.398.970). En Mercado Libre se puede conseguir por $4 millones o m\u00e1s el mismo modelo. El comprador recibe los productos en su domicilio sin necesidad de realizar gestiones ante la aduana ni afrontar cargos extras al momento de la entrega. Toda la operatoria se encuentra sujeta a la Ley de Defensa del Consumidor, que garantiza asistencia, cambios y devoluciones dentro de los plazos legales. El sistema contribuye a igualar las condiciones de acceso a tecnolog\u00eda respecto de otros mercados y transparenta la composici\u00f3n del precio final para el usuario. En el caso de Mirgor, la compra por ahora s\u00f3lo podr\u00e1 efectuarse en d\u00f3lares mediante tarjeta de d\u00e9bito asociada a una cuenta en esa moneda y, al tratarse de una exportaci\u00f3n, el vendedor emitir\u00e1 una factura tipo E. En cuanto a la entrega, est\u00e1 garantizada en todo el pa\u00eds, salvo en la isla. Caracter\u00edsticas y funcionamiento del sistema En la p\u00e1gina de inicio, la consigna es clara: \u201cCompr\u00e1 en Tierra del Fuego a precio de otro pa\u00eds\u201d. La empresa promociona env\u00edos directos \u201cde la f\u00e1brica a tu casa\u201d, garant\u00eda oficial y plazos acotados. El mecanismo acorta la cadena de comercializaci\u00f3n, elimina sobreprecios y facilita el acceso a tecnolog\u00eda de \u00faltima generaci\u00f3n avalada por el fabricante. Los usuarios pueden explorar un cat\u00e1logo constantemente actualizado. Todos los precios est\u00e1n expresados en d\u00f3lares estadounidenses. Durante la compra, la plataforma detalla el costo del env\u00edo seg\u00fan el destino y el tipo de producto. El l\u00edmite es de tres unidades iguales por a\u00f1o calendario y un monto m\u00e1ximo de USD 3.000 por despacho, de acuerdo al reglamento publicado en la web y las condiciones exigidas por las entidades bancarias. El sistema no permite pagos en cuotas. Es obligatorio contar con saldo en una cuenta bancaria en d\u00f3lares y con una tarjeta de d\u00e9bito habilitada. Una vez finalizada la operaci\u00f3n, el comprador recibe una factura tipo E, la \u00fanica modalidad admitida para este tipo de exportaciones minoristas. Log\u00edstica y cobertura territorial Los pedidos salen desde Tierra del Fuego en un plazo de hasta 24 horas h\u00e1biles despu\u00e9s de confirmada la compra. La entrega puede demorarse entre 3 y 7 d\u00edas h\u00e1biles, seg\u00fan la ubicaci\u00f3n del usuario. El seguimiento est\u00e1 disponible en tiempo real: la empresa proporciona el tracking por correo electr\u00f3nico apenas despacha el pedido. Este canal cubre todo el territorio nacional, salvo la provincia fueguina, que por cuestiones regulatorias queda excluida. El costo del env\u00edo se define en funci\u00f3n del destino y la naturaleza del art\u00edculo, y siempre aparece desglosado antes de confirmar el pago. Garant\u00eda, pol\u00edticas de cambio y atenci\u00f3n al cliente Seg\u00fan detalla la web de Mirgor creada para esta venta directa, todos los productos comercializados gozan de garant\u00eda oficial. Si el comprador necesita realizar un cambio o devoluci\u00f3n, dispone de diez d\u00edas corridos a partir de la recepci\u00f3n del pedido, siguiendo lo estipulado por la Ley N.\u00ba 24.240 de Defensa del Consumidor. En esos casos, los costos log\u00edsticos corren por cuenta de la empresa. Ante la recepci\u00f3n de un producto da\u00f1ado o con fallas, el comprador debe remitir fotos dentro de las 48 horas siguientes para activar el procedimiento de reemplazo gratuito. El centro de atenci\u00f3n se encarga de gestionar todo el circuito y brindar respuestas \u00e1giles. Stock y abastecimiento La empresa especifica en su p\u00e1gina que todos los productos mostrados est\u00e1n en stock. Actualiza el cat\u00e1logo en tiempo real y, si llegaran a agotarse determinadas unidades, se notifica inmediatamente al comprador para que elija entre la cancelaci\u00f3n o un reemplazo. Los equipos provienen \u00fanicamente de f\u00e1bricas certificadas, lo que, seg\u00fan manifiestan desde el portal, confirma su autenticidad y calidad. Mientras Mirgor ya implement\u00f3 la operatoria, otras empresas con producci\u00f3n local en la provincia trabajan para sumarse al sistema y habilitar sus propios portales. Tal como adelant\u00f3 Infobae, se espera que la oferta se ampl\u00ede en los pr\u<script defer src=