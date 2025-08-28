M\u00e1s contribuyentes podr\u00e1n aprovechar las modificaciones para mejorar la administraci\u00f3n de sus obligaciones tributarias y equilibrar los registros internos ante las nuevas condiciones oficiales Jujuy al d\u00eda \u00ae - La Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA) dispuso este mi\u00e9rcoles una modificaci\u00f3n relevante en la forma de computar las percepciones vinculadas al Impuesto al Valor Agregado (IVA). Mediante la publicaci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n General N\u00b0 5750\/25 en el Bolet\u00edn Oficial, la medida introduce mayor flexibilidad para los contribuyentes responsables inscriptos. El nuevo esquema se implementar\u00e1 a partir del pr\u00f3ximo 1\u00b0 de septiembre de 2025, permitiendo una administraci\u00f3n m\u00e1s amplia de las percepciones de este tributo. El sistema anterior exig\u00eda que los responsables inscriptos aplicaran exclusivamente estas percepciones en el per\u00edodo fiscal en el que se praticaban. Ahora, ARCA habilit\u00f3 la posibilidad de registrar este c\u00f3mputo en el per\u00edodo fiscal en que se realice o en cualquiera de los cinco per\u00edodos fiscales siguientes. Esta modificaci\u00f3n representa una flexibilizaci\u00f3n significativa para los contribuyentes alcanzados por el tributo, buscando aliviar cargas que los sectores econ\u00f3micos manifestaban frente a los plazos estrictos previamente fijados. Seg\u00fan informaci\u00f3n provista, la resoluci\u00f3n oficializa el nuevo marco normativo luego de m\u00faltiples reclamos de entidades representativas del sector privado. Estos grupos hab\u00edan se\u00f1alado que los plazos vigentes generaban dificultades en los procesos internos de registraci\u00f3n y validaci\u00f3n documental. Las entidades plantearon la existencia de obst\u00e1culos administrativos que complicaban el cumplimiento de sus obligaciones dentro de las fechas establecidas por la normativa anterior. De acuerdo con el texto presentado, la flexibilizaci\u00f3n de los plazos se compone de varios cambios centrales. En primer lugar, la facultad para los inscriptos de computar las percepciones en el per\u00edodo de su pr\u00e1ctica o en cualquiera de los cinco per\u00edodos siguientes resulta en un margen temporal inusual para este tipo de obligaciones tributarias en la regi\u00f3n. Esta adecuaci\u00f3n impacta en la planificaci\u00f3n fiscal de los contribuyentes alcanzados y, en particular, de empresas con estructuras administrativas complejas. La resoluci\u00f3n agrega una excepci\u00f3n que habilita el c\u00f3mputo retroactivo en el per\u00edodo inmediato anterior, pero s\u00f3lo bajo condiciones puntuales. En detalle, el per\u00edodo debe ser el anterior a aquel en el que originalmente se practica la percepci\u00f3n, y la operaci\u00f3n correspondiente tiene que haber ocurrido dentro de ese mismo per\u00edodo, siempre que la percepci\u00f3n se practique antes del vencimiento de ese ciclo fiscal. Este componente excepcional introduce una alternativa puntual para quienes atraviesen inconsistencias en el registro documental u operen con procesos contables sujetos a validaciones adicionales. En el marco de los cambios al tratamiento de saldos a favor del contribuyente, la normativa puntualiza que, si durante la aplicaci\u00f3n de este esquema flexible resulta un saldo positivo, este ser\u00e1 considerado ingreso directo. A partir de entonces, podr\u00e1 utilizarse seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 24 de la Ley de IVA vigente, ampliando las herramientas de gesti\u00f3n fiscal para quienes registren diferencias favorables tras el c\u00f3mputo de las percepciones modificadas. De modo complementario, ARCA ampl\u00eda el alcance de la medida a todos los reg\u00edmenes de percepci\u00f3n incorporados en resoluciones generales previas, incluyendo las identificadas como 1603, 2126 y 2408. El nuevo esquema sustituye la condici\u00f3n que reg\u00eda hasta ahora, en la cual la aplicaci\u00f3n de las percepciones depend\u00eda de cada r\u00e9gimen y no contemplaba ninguna opci\u00f3n de diferimiento. Las c\u00e1maras empresariales y asociaciones profesionales celebraron la decisi\u00f3n luego de exponer reiteradas preocupaciones sobre el modo en que la normativa anterior afectaba el cumplimiento regular de sus obligaciones tributarias. Al modificar estas condiciones, la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero busca dar respuesta a demandas del sector privado y mejorar los procesos disponibles para la acreditaci\u00f3n y utilizaci\u00f3n de las percepciones relacionadas con el IVA. Con la publicaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n, los contribuyentes responsables inscriptos cuentan con nuevas alternativas para planificar la registraci\u00f3n y utilizaci\u00f3n de las percepciones de acuerdo con la naturaleza de sus operaciones, evitando inconvenientes por eventuales demoras o validaciones pendientes en los sistemas contables internos. Seg\u00fan lo anunciado, la modificaci\u00f3n no excluye ning\u00fan rubro ni sector econ\u00f3mico determinado, sino que resulta aplicable de manera general a todos quienes intervienen en operaciones alcanzadas por los reg\u00edmenes involucrados. La flexibilidad temporal deber\u00e1 observarse desde el 1\u00b0 de septiembre de 2025, permitiendo ajustes operativos seg\u00fan los nuevos plazos y adaptaciones en los sistemas inform\u00e1ticos de control tributario. ARCA puntualizó que el objetivo inmediato es facilitar el desarrollo de los procedimientos internos de los sujetos obligados, aportando una mayor previsibilidad y capacidad de regularización dentro de los parámetros fijados por la administración tributaria nacional. Así, los contribuyentes podrán adecuar sus prácticas conforme a los requerimientos documentales y técnicos, utilizando el margen otorgado por la reciente resolución.