Jujuy al d\u00eda \u00ae - La \u00faltima semana de agosto despliega una programaci\u00f3n diversa que re\u00fane muestras art\u00edsticas, m\u00fasica en vivo, teatro, experiencias en vi\u00f1edos y fiestas patronales en distintas localidades de Jujuy. Desde la capital hasta la Quebrada y las Yungas, las propuestas invitan a encontrarse con la tradici\u00f3n y la creatividad que caracterizan a la provincia. Jueves 28 de agosto El Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy presenta la muestra inmersiva Pisar Malvinas, que podr\u00e1 visitarse de 10 a 12 en el Sal\u00f3n Belgrano del Cabildo. Viernes 29 de agosto En San Salvador de Jujuy, el Teatro Mitre recibir\u00e1 a las 20 el Festival Takay Kusikua (Derramar Alegr\u00eda) con danza y m\u00fasica protagonizada por el Colegio Remedios de Escalada. A las 21, el grupo Quebracho festejar\u00e1 su 23\u00ba aniversario y estrenar\u00e1 videoclip en el Centro Cultural H\u00e9ctor Tiz\u00f3n, mientras que a la misma hora la Pe\u00f1a Solidaria celebrar\u00e1 el 25\u00ba aniversario de Ceri-Apacce en Selin Issa 378, Bajo La Vi\u00f1a. La noche seguir\u00e1 con la \u201cNoche de Desahogo\u201d en la Pe\u00f1a El Encuentro (San Mart\u00edn 647) a las 22, el show \u00edntimo y rom\u00e1ntico de Chattel con cumbia mexicana en Arde Roma (Av. Fascio 1076) tambi\u00e9n a las 22, el regreso de Avernal con lo mejor del deathmetal en Bar Piazzolla (Av. Vespucio 3022, barrio Malvinas) a las 23 y el ciclo \u201cViernes de Pe\u00f1a\u201d en la Pe\u00f1a de Jerem\u00edas (Dr. Horacio Guzm\u00e1n esq. Cochinoca) desde las 23 con La Posta, Nahuel Benjam\u00edn, Iv\u00e1n Gale\u00e1n y su grupo Amistad. Adem\u00e1s, hasta el 31 de agosto contin\u00faa en el Cabildo la muestra de c\u00f3mic Las Haza\u00f1as de Belgrano y el pueblo juje\u00f1o, de Gabriela Quiroga y Fernando Gonz\u00e1lez, en el Sal\u00f3n Pachamama. En Santa Clara, la comunidad celebrar\u00e1 el Festival de la Pachamama en el Polideportivo San Jos\u00e9 de 12 a 19. En tanto, en Cieneguillas y Caspal\u00e1 se realizar\u00e1n serenatas patronales en honor a Santa Rosa de Lima a partir de las 21. S\u00e1bado 30 de agosto La capital juje\u00f1a ofrece teatro desde la tarde con \u201cAtaque Poliya y El Gato Dormil\u00f3n\u201d en el Multiespacio de calle Puna 173, barrio San Pedrito, a las 17, y \u201cLa Fiera\u201d, de Mariano Tenconi Blanco, en el Centro Cultural Jorge Accame a las 20. El Teatro Mitre recibir\u00e1 a CAE con su show All Inclusive a las 21, en simult\u00e1neo con el 12\u00ba aniversario de Casa Tomada, que celebrar\u00e1 con la Fiesta Fem en Vivo junto a Cho, Sol Margueliche y Las Venus del Monte en Ram\u00edrez de Velazco 253. La noche seguir\u00e1 con Afroblues, protagonizado por Ricardo Tapia (voz de La Mississippi) y Yamil Jacobo, en Django Bar (Independencia 946) a las 22, y una nueva edici\u00f3n de la \u201cNoche de Desahogo\u201d en la Pe\u00f1a El Encuentro a la misma hora. En Yuto, el Agosto Cultural junto a la ni\u00f1ez celebrar\u00e1 el D\u00eda del Ni\u00f1o con la obra \u201cEl Gato Dormil\u00f3n\u201d en la cancha auxiliar del Complejo Municipal a las 17. Purmamarca vivir\u00e1 su fiesta patronal en honor a Santa Rosa de Lima con misa, procesi\u00f3n y desfile escolar, c\u00edvico, militar y gaucho en la Plaza 9 de Julio a partir de las 9. Los Lapachos rendir\u00e1 homenaje a sus patronos Santa Rosa de Lima y Sagrado Coraz\u00f3n de Jes\u00fas con serenata en el play\u00f3n polideportivo del barrio Leach a las 20:30. En Tilcara, la Bodega Santa Rosa de Lima abrir\u00e1 las puertas de su finca La Arenguita para celebrar con experiencias entre vi\u00f1edos, sabores y m\u00fasica juje\u00f1a desde las 11. La jornada tambi\u00e9n contar\u00e1 con propuestas nocturnas: en Palpal\u00e1, Sonido Mazter se presentar\u00e1 en vivo en Pent\u00e1gono Bar (Av. Luciano Catalano 11) a la medianoche, mientras que en Caspal\u00e1 la fiesta patronal incluir\u00e1 acto central, misa, procesi\u00f3n, desfile c\u00edvico y gaucho, ceremonia a la Pachamama y baile desde las 9:30. Domingo 31 de agosto El Teatro Mitre ofrecer\u00e1 funciones para toda la familia con \u201cEl Bosque Encantado\u201d a las 16:30 y \u201cAventuras Mineras\u201d a las 18. Por la noche, Destino San Javier presentar\u00e1 su espect\u00e1culo Hurac\u00e1n de Amor en el Centro Cultural Mart\u00edn Fierro a las 20:30. En Palpal\u00e1, la propuesta \u201cPalpal\u00e1 es Pachamama\u201d celebrar\u00e1 el aniversario del Patio Criollo del Arrabio con m\u00fasica y danza desde las 17. Los Lapachos cerrar\u00e1 la semana con las Capillas Musicales en la Capilla Santa Rosa de Lima, con la participaci\u00f3n de Noelia Gareca y el D\u00fao Zigar\u00e1n-Mercado a las 21. Para conocer m\u00e1s detalles sobre cada propuesta, seguir la cuenta oficial de @CulturaJujuy en redes sociales y sumarse a una semana cargada de m\u00fasica, tradici\u00f3n y arte en toda la provincia.