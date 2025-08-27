Robó barras de hierro de una construcción y terminó tras las rejas

Jujuy al día ® – Un hombre de 33 años fue arrestado en el barrio La Merced, de San Pedro de Jujuy, luego de sustraer barras de hierro de una obra en construcción.

El procedimiento se realizó en la madrugada de ayer, gracias a un aviso del 911 que alertó sobre un sujeto caminando con los materiales robados por la avenida Libertador.

Aproximadamente a las 4:30 de la madrugada, los agentes del Grupo de Operaciones Motorizadas llegaron al lugar y observaron al sospechoso, quien intentó escapar.

Tras una breve persecución, lo alcanzaron y confirmaron que había escondido los materiales cerca de una vivienda. Con la ayuda del centro de monitoreo y la dueña de la propiedad, se lograron recuperar los hierros.

Finalmente, el hombre fue trasladado a la Comisaría y quedó a disposición de la justicia.