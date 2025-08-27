Jujuy al d\u00eda \u00ae - Autoridades de la Legislatura de Jujuy, acompa\u00f1adas por legisladores provinciales, directores, jefes de \u00e1rea y empleados de todos los sectores, realizaron la tradicional ceremonia en honor a la Pachamama en el patio interno de la instituci\u00f3n. Es una costumbre que se renueva cada a\u00f1o durante el mes de agosto para agradecer a la Madre Tierra. En ese marco, el vicegobernador Alberto Bernis expres\u00f3 un profundo agradecimiento a los trabajadores del Poder Legislativo, a los empleados de los distintos bloques pol\u00edticos y a los diputados que integran la instituci\u00f3n. Resalt\u00f3 el esfuerzo cotidiano por mejorar, corregir errores y fortalecer los aspectos positivos de la labor legislativa: "La tierra nos da sabidur\u00eda y fuerza para que cada uno de nosotros pueda cumplir su tarea de la mejor manera. Quiero agradecer realmente a todos los empleados de la Legislatura, a los distintos bloques, y a los diputados por el trabajo diario, por la voluntad de superaci\u00f3n y por el compromiso con la gente", se\u00f1al\u00f3. Bernis puso en relieve que la familia legislativa es una sola, m\u00e1s all\u00e1 de las distintas pertenencias pol\u00edticas. "Somos una comunidad con un rol fundamental en la sociedad, y debemos asumirlo con responsabilidad. La Pachamama nos da fuerza y nos recuerda la necesidad de trabajar por quienes m\u00e1s lo necesitan, de dictar normas que mejoren la vida de la gente, que combatan la pobreza y la desigualdad", remarc\u00f3. Por su parte la presidenta de la Comisi\u00f3n de Cultura remarc\u00f3 la importancia del mes de agosto y una tradici\u00f3n muy arraigada en la instituci\u00f3n legislativa. "Agosto es Pachamama en nuestra provincia. Desde la Legislatura, como familia legislativa, conmemoramos todos los a\u00f1os este ritual tan importante de agradecimiento, que nos une en lo m\u00e1s profundo de nuestra ra\u00edces", expres\u00f3. La diputada subray\u00f3 que agosto constituye una verdadera reivindicaci\u00f3n de la cultura ancestral: "Es un mes de reivindicaci\u00f3n de nuestra identidad. Por eso quiero agradecer a toda la familia legislativa que hoy acompa\u00f1a este acto, compartiendo el mismo sentimiento de respeto y gratitud hacia la Pachamama", coment\u00f3. En tanto, el legislador Omar Guti\u00e9rrez, presidente de la Comisi\u00f3n de Salud P\u00fablica enfatiz\u00f3 la importancia de mantener vivas las costumbres ancestrales y de reafirmar la identidad cultural de los juje\u00f1os. "Agradeciendo a la Madre Tierra como lo hicieron nuestros padres y abuelos. Este mes tan especial nos brinda la oportunidad de agradecer, de conectarnos con nuestra gente y de recordar los valores que tanto necesitamos en estos tiempos", se\u00f1al\u00f3. Igualmente subray\u00f3 el rol de la instituci\u00f3n legislativa como caja de resonancia de las inquietudes de la comunidad, "m\u00e1s all\u00e1 del agradecimiento, tambi\u00e9n pedimos a la Pachamama que nos ayude, nos gu\u00ede en la tarea que nos encomend\u00f3 la gente para llevarla de la mejor manera posible". A manera de cierre, Guti\u00e9rrez afirm\u00f3 que los juje\u00f1os somos "orgullosos portadores de nuestras costumbres", y abog\u00f3 por sostenerlas y transmitirlas a las futuras generaciones.