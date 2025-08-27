La Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) festej\u00f3 este lunes su 50\u00b0 Aniversario, con amplia presencia empresaria pero pocos funcionarios. La preocupaci\u00f3n por el nivel de actividad y la escasa competitividad Jujuy al d\u00eda \u00ae - \u201cDe cada diez productos que compra una familia, m\u00e1s de la mitad son impuestos. Hay que encarar una reforma tributaria ya\u201d, dispar\u00f3 la presidenta de la Coordinadora de Industria de Productos Alimenticios (Copal), Carla Mart\u00edn Bonito, durante el discurso que ofreci\u00f3 a prop\u00f3sito del 50\u00b0 Aniversario de la entidad. Ese reclamo, que no es nuevo, se gan\u00f3 un fuerte aplauso de parte de los 200 empresarios que participaron del \u00e1gape en el restaurante central de la Rural de Palermo este lunes por la noche. La directiva de la entidad que nuclea a las principales empresas alimenticias de la Argentina sigui\u00f3: \u201cLa pol\u00edtica tiene que estar a la altura. Es hora de que apoyen a los que producen\u201d, dijo, expectante de que el nuevo Congreso que surja tras las elecciones de octubre avance por este camino. El festejo por los 50 a\u00f1os de Copal convoc\u00f3 a empresarios del sector, de otras entidades, representantes sindicales, acad\u00e9micos y miembros del Gobierno. Pero la presencia oficial fue menor a la prevista. \u00bfLa sospecha de los presentes? El ruido pol\u00edtico generado por las presuntas coimas en el \u00e1rea de Discapacidad. El principal ausente fue el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien hab\u00eda confirmado su participaci\u00f3n y ayer por la ma\u00f1ana se disculp\u00f3 y adujo problemas de agenda. Por el contrario, se hicieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein; el secretario coordinador de Producci\u00f3n, Pablo Lavigne; el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Mui\u00f1o; la subsecretaria de Comercio Exterior, Carolina Cuenca; y varios ministros de Producci\u00f3n provinciales. El esc\u00e1ndalo que salpica al Gobierno a dos meses de las elecciones legislativas era el tema que sobrevolaba en las charlas entre empresarios, preocupados tambi\u00e9n por la lenta recuperaci\u00f3n de la econom\u00eda y la volatilidad financiera. Consultadas fuentes de diversas firmas del sector, no hubo una que respondiera que las ventas hab\u00edan mejorado. El escenario de estancamiento y perspectivas de un 2025 en el que no se lograr\u00e1 recuperar lo perdido el a\u00f1o pasado era bastante generalizado entre los asistentes. \u201cUn mes estamos arriba, levemente, del a\u00f1o pasado, pero al mes siguiente estamos abajo. El comportamiento es muy irregular y no hay una tendencia clara respecto del rumbo\u201d, dijo el directivo de una firma de bebidas. Y lo mismo se escuchaba en otros sectores dentro de la alimentaci\u00f3n, que coincid\u00edan en que \u201cel mercado interno est\u00e1 muy duro\u201d. La actual titular de Copal, Carla Mart\u00edn Bonito, junto al hist\u00f3rico presidente de la entidad y ex titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, a quien se le realiz\u00f3 un homenaje El encuentro, que se extendi\u00f3 entre las 18 y las 21, sirvi\u00f3 de marco para que la industria de alimentos y bebidas expusiera los desaf\u00edos actuales y las expectativas para un sector que busca consolidar su perfil como motor econ\u00f3mico de la Argentina. La entidad deline\u00f3 una agenda p\u00fablica basada en demandas concretas, diagn\u00f3stico sobre el estancamiento productivo y propuestas para relanzar la competitividad global. La conducci\u00f3n estuvo a cargo del periodista Alejandro Fantino, quien luego de los discursos del ex presidente de Copal y de la UIA, Daniel Funes de Rioja -a quien se le realiz\u00f3 un homenaje- y de la actual titular de la instituci\u00f3n, ofici\u00f3 de moderador en un di\u00e1logo entre Werthein, Lavigne y la misma Mart\u00edn Bonito. Se trat\u00f3, en ese caso, de una charla en la que se debati\u00f3 sobre las pol\u00edticas que se est\u00e1n tomando desde el Gobierno para abrir mercados y exportar m\u00e1s. Respecto del acuerdo que est\u00e1n negociando las autoridades con los Estados Unidos para rebajar a 0% los aranceles de una centena de productos, Werthein remarc\u00f3 que \u201cesto puede cambiar las exportaciones de la Argentina\u201d y que \u201cse negocia mirando el inter\u00e9s del pa\u00eds\u201d. El ministro se refiri\u00f3 a la relaci\u00f3n personal que tienen los presidentes Javier Milei y Donald Trump y asegur\u00f3 que ese v\u00ednculo fue el que les abri\u00f3 las puertas, pero \u201cluego las negociaciones son dif\u00edciles\u201d, reconoci\u00f3. De todos modos, hay en el Gobierno, y en la industria, expectativas favorables respecto de este acuerdo. Al respecto, la presidenta de Copal afirm\u00f3: \u201cEspero que el Congreso luego est\u00e9 preparado para ratificar cada uno de estos acuerdos\u201d. Volver a la carga con la reforma tributaria El discurso de Bonito estuvo marcado por el reconocimiento de la normalizaci\u00f3n de la macroeconom\u00eda, pero un fuerte reclamo para que el Gobierno, y el Congreso, avancen ahora con las reformas pendientes, entre ellas, la tributaria. Durante su intervenci\u00f3n, Bonito subray\u00f3 que \u201cde cada diez productos que compra una familia, casi la mitad son impuestos\u201d. La dirigente describi\u00f3 una \u201cproblem\u00e1tica poco visibilizada\u201d en torno a los saldos a favor generados por Ingresos Brutos y otros tributos, que superan en promedio los 1.000 millones de pesos por empresa. Seg\u00fan la presidenta de COPAL, esta liquidez inmovilizada retrasa inversiones y limita el crecimiento de la industria. Destac\u00f3 que persiste una estructura tributaria compuesta de 155 impuestos y m\u00e1s de cien mecanismos de cobro anticipado, que afecta especialmente a las pymes y atenta contra la liquidez del entramado productivo. La industria alimenticia record\u00f3 que el sector opera con el 60% de su capacidad instalada desde hace 15 a\u00f1os, evidencia \u2014afirm\u00f3 Bonito\u2014 de un estancamiento productivo prolongado. \u201cTenemos la capacidad y el talento para duplicar nuestro tama\u00f1o si contamos con reglas claras y estabilidad\u201d, asegur\u00f3. La presidenta de COPAL compar\u00f3 los niveles actuales con los de mercados m\u00e1s din\u00e1micos. Se\u00f1al\u00f3: \u201cLa Uni\u00f3n Europea (UE) tiene 170 acuerdos comerciales, Chile tiene 30 y la Argentina no m\u00e1s de diez\u201d. Desde la perspectiva de la entidad, la inserci\u00f3n internacional requiere ampliar y diversificar los tratados de libre comercio que garanticen la apertura y permanencia de los productos argentinos en mercados clave. Sobre aspectos laborales, el discurso plante\u00f3 la urgencia de modernizar la legislaci\u00f3n para acompa\u00f1ar los cambios tecnol\u00f3gicos. Sostuvo que los costos laborales no salariales duplican el salario de bolsillo y afectan sobre todo a las pymes. Solicit\u00f3 previsibilidad en la aplicaci\u00f3n de indemnizaciones y normativas para la contrataci\u00f3n, adem\u00e1s de impulsar una reforma laboral que reduzca la litigiosidad. Destac\u00f3 el reclamo de reglas claras y estables como condici\u00f3n para incentivar el empleo de calidad en todo el pa\u00eds. Feria Argentina Alimenta 2026 El acto en La Rural fue seleccionado tanto para celebrar la historia de la organizaci\u00f3n como para anunciar nuevos proyectos. Entre ellos sobresali\u00f3 la presentaci\u00f3n de la Feria Argentina Alimenta 2026, un evento que COPAL organizar\u00e1 junto con La Rural S.A., la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y FIRA Barcelona. La presidenta de la entidad estim\u00f3 que esta feria ser\u00e1 una plataforma estrat\u00e9gica para afianzar una cultura exportadora agroindustrial y expandir el valor agregado de la producci\u00f3n nacional hacia mercados exteriores. \u201cEsta feria puede marcar el inicio de una nueva etapa para nuestro sector: la de consolidarnos como potencia alimentaria global con valor agregado y mirada estrat\u00e9gica\u201d, resalt\u00f3 Bonito. En el encuentro, COPAL expuso una hoja de ruta enfocada en mejorar la competitividad y la inserción internacional del sector alimenticio. Bonito rema