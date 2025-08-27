Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Del 27 al 29 de agosto la provincia participar\u00e1 en GNETWORK 360 y la 22\u00b0 Conferencia Internacional de Negocios y Turismo LGBTIQ+ en Buenos Aires. Habr\u00e1 rondas de negocios, presentaciones del destino y promoci\u00f3n de experiencias inclusivas. \u201cSer parte de GNETWORK 360 es una forma de reafirmar nuestro compromiso con un turismo plural, sin discriminaci\u00f3n, donde todas las personas se sientan bienvenidas. Jujuy es una tierra diversa, y queremos que eso se refleje tambi\u00e9n en nuestras pol\u00edticas tur\u00edsticas\u201d, refiere Federico Posadas, Ministro de Cultura y Turismo provincial. Durante las tres jornadas, Jujuy presentar\u00e1 su oferta tur\u00edstica enfocada en la inclusi\u00f3n, la diversidad y el respeto por todas las identidades. La delegaci\u00f3n provincial participar\u00e1 en rondas de negocios, exposiciones y presentaciones institucionales, con el objetivo de posicionarse como un destino abierto, hospitalario y seguro para el colectivo LGBTIQ+, tanto en el plano nacional como internacional. Se promocionar\u00e1n experiencias \u00fanicas en la regi\u00f3n, como el turismo rural comunitario, los paisajes de la Quebrada de Humahuaca, las Salinas Grandes, y la vida cultural vibrante de San Salvador de Jujuy. La participaci\u00f3n tambi\u00e9n incluir\u00e1 acciones de networking con agencias de viajes, tour operadores, influencers y referentes del turismo inclusivo.