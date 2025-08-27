Jujuy al d\u00eda \u00ae - La Provincia, a trav\u00e9s del Ministerio de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico, particip\u00f3 activamente en la Primera Mesa de Articulaci\u00f3n Provincial del Gabinete Nacional de Cambio Clim\u00e1tico 2025, un espacio estrat\u00e9gico donde se coordinaron aportes para la Tercera Contribuci\u00f3n Determinada a Nivel Nacional (NDC) de la Rep\u00fablica Argentina. Con presencia activa, Jujuy reafirma su compromiso en la agenda ambiental federal, siendo pionera en validar su Plan de Respuesta Provincial en 2024, y consolid\u00e1ndose como un referente cuyos logros en el campo ambiental ya son reconocidos tanto a nivel nacional como internacional.