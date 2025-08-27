Jujuy: fue a visitar a su familia y fue brutalmente golpeada por su padre

Jujuy al día ® – Un hecho de violencia familiar se registró en la ciudad de Abra Pampa, donde una joven de 27 años denunció haber sido agredida por su propio padre durante una visita a la vivienda de sus progenitores.

La víctima, relató que alrededor de las 20:00 del lunes 25 de agosto, cuando se encontraba en el domicilio familiar ubicado en el barrio 31 de Agosto, fue golpeada violentamente en el pecho y en la boca del estómago por su padre.

Según consta en la denuncia, el hombre se hallaba consumiendo bebidas alcohólicas al momento de la agresión y se desconocen los motivos del brutal ataque.

Las actuaciones fueron iniciadas por la Policía y la causa quedó a disposición de la Justicia.