Jujuy al d\u00eda \u00ae - Jujuy se convertir\u00e1 desde ma\u00f1ana en el centro de la industria ferroviaria regional, al recibir la vig\u00e9sima edici\u00f3n del Congreso y Exposici\u00f3n LATINRIELES, que se desarrollar\u00e1 los d\u00edas 28 y 29 de agosto en el Cabildo Hist\u00f3rico de la capital juje\u00f1a. Bajo el lema \u201cExpandir y Consolidar el Sistema Ferroviario\u201d, el encuentro reunir\u00e1 a especialistas, empresarios, funcionarios y representantes de organismos nacionales e internacionales de pa\u00edses como Per\u00fa, Chile, Bolivia, Uruguay, China y Alemania. El Tren Solar de la Quebrada, considerado un \u00edcono de innovaci\u00f3n y sostenibilidad, ser\u00e1 la gran atracci\u00f3n de esta edici\u00f3n. Adem\u00e1s de integrarse a la agenda de conferencias, ser\u00e1 el eje de una jornada especial el s\u00e1bado 30 de agosto, cuando los asistentes visiten sus instalaciones en el marco de la conmemoraci\u00f3n del 168\u00b0 aniversario del primer ferrocarril en Argentina. Entre las actividades destacadas, se concretar\u00e1 la creaci\u00f3n de la C\u00e1mara Argentina de Trenes Tur\u00edsticos, con la participaci\u00f3n del Tren Patag\u00f3nico, La Trochita, el Tren de la Selva, el Tren a las Nubes y el Tren del Fin del Mundo. El programa incluir\u00e1 conferencias sobre infraestructura, seguridad, innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica, material rodante, operaciones y experiencias de integraci\u00f3n tur\u00edstica. Tambi\u00e9n se habilitar\u00e1 un \u00e1rea de exposici\u00f3n para que empresas vinculadas al sector presenten sus productos y servicios. La elecci\u00f3n de Jujuy como sede responde al compromiso de la provincia con la modernizaci\u00f3n ferroviaria y al posicionamiento del Tren Solar como modelo replicable en Latinoam\u00e9rica. En paralelo, se desarrollar\u00e1 una mesa de trabajo con los trenes tur\u00edsticos del pa\u00eds para potenciar proyectos en marcha y en an\u00e1lisis. De este modo, Jujuy se consolidar\u00e1 como epicentro del debate y la planificaci\u00f3n del futuro ferroviario de la regi\u00f3n.