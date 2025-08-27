Jujuy al d\u00eda \u00ae - Con la conducci\u00f3n de Gerardo Morales y la palabra del gobernador Carlos Sadir, el Frente Jujuy Crece realiz\u00f3 este mi\u00e9rcoles un gran plenario provincial en la Asociaci\u00f3n Gaucha \u00c9xodo Juje\u00f1o. All\u00ed se defini\u00f3 la estrategia electoral rumbo a octubre, en un encuentro cargado de m\u00edstica, unidad y compromiso. La conclusi\u00f3n fue contundente: frente a un gobierno nacional que ajusta y abandona, en Jujuy levantamos la voz para defender los recursos provinciales, sostener a los sectores m\u00e1s vulnerables y consolidar el modelo juje\u00f1o que gobierna desde 2015. La estrategia combinar\u00e1 la fuerza territorial de intendentes y militancia en cada pueblo, con una comunicaci\u00f3n clara que muestre el contraste entre la ausencia de Naci\u00f3n y la presencia de la Provincia. Participaron intendentes de toda la provincia, funcionarios del gabinete, dirigentes de capital e interior y los candidatos a diputados nacionales Mar\u00eda In\u00e9s Zigar\u00e1n y Mario Pizarro, quienes asumieron el compromiso de llevar la defensa de Jujuy al Congreso de la Naci\u00f3n. El vicegobernador Alberto Bernis, el jefe de Gabinete Freddy Morales, el intendente de la capital Ra\u00fal Jorge, el intendente de San Pedro Julio Bravo y el presidente del Comit\u00e9 Provincia de la UCR, Jorge Rizzotti, acompa\u00f1aron con discursos que reflejaron el monol\u00edtico acuerdo electoral del frente. La campa\u00f1a que se present\u00f3 mostr\u00f3 las placas con los temas centrales: los recortes nacionales en salud, educaci\u00f3n, transporte, obra p\u00fablica y jubilaciones, frente a la decisi\u00f3n del gobierno juje\u00f1o de sostener con recursos propios lo que la Naci\u00f3n abandon\u00f3. De este modo, Jujuy Crece volvi\u00f3 a demostrar que es motor y sost\u00e9n de la dignidad en medio del caos nacional.