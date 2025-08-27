Jornada interinstitucional de ritmo y baile para Personas con Discapacidad

Jujuy al día ® – Se realizará este 29 de agosto en el Polideportivo de la UNJU con el objetivo de promover la inclusión, la salud y el disfrute comunitario.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral, invita a participar de la Jornada Interinstitucional de Ritmo y Baile, que se llevará a cabo el próximo 29 de agosto de 10 a 12:30 horas en el Polideportivo de la UNJU (Av. Bolivia 1239, B° Los Huaicos, San Salvador).

La propuesta está dirigida a Personas con Discapacidad y busca promover la actividad física, el disfrute colectivo y la coordinación interinstitucional. Durante la jornada, se podrán disfrutar y compartir coreografías de bachata, folclore y ritmos latinos, favoreciendo un espacio de recreación, salud y encuentro comunitario.

Con este tipo de iniciativas, desde el Gobierno de Jujuy se reafirma el compromiso de generar espacios saludables, inclusivos y participativos, donde la música y el movimiento se convierten en herramientas de bienestar y fortalecimiento de los lazos sociales.

Las personas o instituciones interesadas en participar pueden inscribirse o realizar consultas al siguiente número de WhatsApp: 3884 61-2357