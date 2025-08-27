Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 La jornada totalmente gratuita, ofrecer\u00e1 m\u00faltiples propuestas recreativas y culturales para que ni\u00f1os, ni\u00f1as y sus familias disfruten de una tarde especial. El Gobierno de la Provincia de Jujuy, a trav\u00e9s de los distintos Ministerios y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a toda la comunidad a participar del gran festejo por el D\u00eda de la Ni\u00f1ez, que se llevar\u00e1 adelante el s\u00e1bado 30 de agosto, de 15 a 18 horas, en el predio del Parque Acu\u00e1tico de Alto Comedero. Entre las actividades destacadas habr\u00e1 juegos y kermesse, espect\u00e1culos, espacios inclusivos y talleres creativos. Con esta iniciativa, el Estado provincial y el municipio capitalino buscan garantizar el derecho al juego, la recreaci\u00f3n y la participaci\u00f3n comunitaria de la ni\u00f1ez, promoviendo la inclusi\u00f3n y el encuentro en un espacio de disfrute colectivo. Lugar: Predio del Parque Acu\u00e1tico \u2013 Alto Comedero Fecha y hora: S\u00e1bado 30 de agosto | 15:00 a 18:00 horas. Entrada libre y gratuita.