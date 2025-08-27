Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El Ministerio de Educaci\u00f3n de la Provincia inform\u00f3 que este jueves 28 de agosto se llevar\u00e1 adelante la 3\u00b0 Jornada Institucional destinada a los Institutos de Educaci\u00f3n Superior. La actividad est\u00e1 dirigida a equipos directivos, docentes y estudiantes de las carreras de Formaci\u00f3n Docente y Formaci\u00f3n T\u00e9cnica, y se enmarca dentro de las instancias de trabajo institucional que buscan fortalecer la calidad educativa y el intercambio acad\u00e9mico en la provincia. Desde la cartera educativa remarcaron que estas jornadas resultan claves para consolidar espacios de reflexi\u00f3n, planificaci\u00f3n y actualizaci\u00f3n en los distintos niveles de formaci\u00f3n superior.