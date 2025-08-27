Jujuy al d\u00eda \u00ae - Este mi\u00e9rcoles se confirm\u00f3 un hecho hist\u00f3rico para la educaci\u00f3n superior de la provincia: la Comisi\u00f3n Nacional de Evaluaci\u00f3n y Acreditaci\u00f3n Universitaria (CONEAU) otorg\u00f3 la aprobaci\u00f3n para el dictado de la carrera de Medicina en Jujuy. Desde la Agencia Provincial para la Implementaci\u00f3n de la Carrera de Medicina, se adelant\u00f3 que la primera cohorte contar\u00e1 con 60 estudiantes, en un cupo limitado que responde a lo establecido en el proyecto aprobado por la CONEAU. Cronograma oficial 1 de septiembre de 2025: Apertura de preinscripciones. Octubre a diciembre de 2025: Desarrollo del curso de ingreso obligatorio. Febrero de 2026: Examen de ingreso para quienes aprueben el curso. Marzo de 2026: Inicio formal de las clases. Se destac\u00f3 que este aval marca un antes y un despu\u00e9s en la formaci\u00f3n de profesionales de la salud en la provincia, ya que permitir\u00e1 que los primeros m\u00e9dicos formados \u00edntegramente en Jujuy comiencen su recorrido acad\u00e9mico en 2026. En los pr\u00f3ximos d\u00edas se difundir\u00e1 un comunicado oficial con los requisitos y pasos a seguir para la inscripci\u00f3n. Con esta aprobaci\u00f3n, Jujuy se suma al grupo de provincias argentinas que cuentan con formaci\u00f3n universitaria en Medicina, un hito considerado estrat\u00e9gico para el desarrollo del sistema sanitario regional.