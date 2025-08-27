Participan m\u00e1s de 50 trabajadores y trabajadoras de la salud, docentes, representantes de \u00e1reas deportivas y de seguridad, vecinos, vecinas y miembros de organizaciones sociales. Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de G\u00e9nero y el respeto a las Diversidades dio inicio a la formaci\u00f3n en Ley Micaela en el marco de la Normativa N\u00ba 27.499, en la localidad de Pampa Blanca para la prevenci\u00f3n de la violencia de g\u00e9nero. El encuentro se desarroll\u00f3 en el SUM municipal y cont\u00f3 con la presencia de la presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, Lourdes Navarro, quien encabez\u00f3 la apertura de la jornada junto al Intendente de Pampa Blanca, Bruno Monz\u00f3n, reafirmando el compromiso de las instituciones locales en la construcci\u00f3n de un municipio libre de violencias. Ley Micaela en Pampa Blanca Durante la jornada participaron activamente m\u00e1s de 50 trabajadores y trabajadoras de la salud, docentes, representantes de \u00e1reas deportivas y de seguridad, vecinos, vecinas y miembros de organizaciones sociales, quienes recibieron herramientas conceptuales y pr\u00e1cticas para incorporar la perspectiva de g\u00e9nero en sus espacios de trabajo y en la vida comunitaria. La Ley Micaela establece la capacitaci\u00f3n obligatoria en g\u00e9nero y prevenci\u00f3n de la violencia de g\u00e9nero para todas las personas que se desempe\u00f1an en la funci\u00f3n p\u00fablica en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con el objetivo de garantizar un Estado presente, responsable y capaz de dar respuestas integrales ante las desigualdades y las situaciones de violencia. En este sentido desde el Consejo Provincial de Mujeres se considera que la formaci\u00f3n continua en g\u00e9nero es un pilar fundamental para transformar las instituciones y garantizar derechos. As\u00ed se reafirma la importancia de llevar la Ley Micaela a todos los rincones de la provincia, trabajando junto a los municipios y comisiones municipales para fortalecer las redes locales y avanzar en la construcci\u00f3n de una sociedad m\u00e1s justa, igualitaria y libre de violencia. Estuvo en la jornada la Coordinadora de Promoci\u00f3n de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Serpa.