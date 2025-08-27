Jujuy al d\u00eda \u00ae - La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanza con el proceso de auditor\u00edas de las Pensiones No Contributivas por Invalidez en todo el pa\u00eds. En Jujuy ya fueron revisadas m\u00e1s de 20 mil pensiones, de las cuales alrededor de 4.700 resultaron suspendidas por irregularidades o falta de documentaci\u00f3n. La provincia cuenta con unas 23 mil pensiones en total. Seg\u00fan se inform\u00f3, adem\u00e1s de las suspensiones, m\u00e1s de 200 beneficiarios renunciaron al cobro y m\u00e1s de 180 fueron dados de baja por fallecimiento. El procedimiento de auditor\u00eda incluye la citaci\u00f3n de los titulares mediante cartas documento para que presenten la documentaci\u00f3n requerida. Sin embargo, en el interior provincial este mecanismo enfrenta dificultades: en muchos casos las notificaciones no llegan a destino o los beneficiarios tienen problemas para trasladarse y reunir los papeles solicitados. En este marco, desde el \u00e1rea provincial de Inclusi\u00f3n de Personas con Discapacidad se acompa\u00f1a a los municipios y comisiones municipales para asesorar a quienes atraviesan el proceso. Actualmente, quienes conservan el beneficio perciben el equivalente al 70% de una jubilaci\u00f3n m\u00ednima, unos 280.000 pesos. Las autoridades locales plantean la necesidad de revisar la legislaci\u00f3n vigente y avanzar hacia un sistema de pensi\u00f3n o asignaci\u00f3n universal por situaci\u00f3n de discapacidad, que contemple las distintas realidades y garantice mejores condiciones de autonom\u00eda para las personas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad.