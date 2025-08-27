El tipo de cambio oficial minorista cerr\u00f3 la rueda a $1370, mismo valor que ayer, a pesar de que el Banco Central subi\u00f3 los encajes Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Gobierno busca ponerle freno a la suba del d\u00f3lar. Luego de que en la \u00faltima semana las cotizaciones acumularan una suba de m\u00e1s de $60, por el esc\u00e1ndalo pol\u00edtico que se desat\u00f3 tras la difusi\u00f3n de los audios adjudicados al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, el Banco Central (BCRA) volvi\u00f3 a subir anoche los encajes. Sin embargo, pese a una baja inicial, las cotizaciones cerraron sin cambios, mientras el riesgo pa\u00eds volvi\u00f3 a superar la barrera de los 800 puntos b\u00e1sicos. El d\u00f3lar oficial minorista cerr\u00f3 en las pizarras del Banco Naci\u00f3n a $1370, mismo valor frente al cierre anterior, incluso a pesar de que abri\u00f3 el d\u00eda con una ca\u00edda de $10. Con disparidad de precios en el mercado, el valor promedio en los bancos rond\u00f3 los $1376,44, seg\u00fan el relevamiento diario de entidades financieras que hace el Banco Central (BCRA). El tipo de cambio oficial mayorista cotiz\u00f3 a $1356,21, equivalente a una ca\u00edda de apenas $0,64 en comparaci\u00f3n con el cierre previo (-0,05%). Aunque en la primera quincena del mes esta cotizaci\u00f3n tendi\u00f3 a la baja, desde el martes pasado recuper\u00f3 la tendencia alcista y acumula hasta el momento un avance de $63,71 (+4,9%). Eso motiv\u00f3 al Gobierno a subir nuevamente los encajes bancarios en 3,5 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 53,5%, niveles in\u00e9ditos. La medida se anunci\u00f3 el lunes por la noche, incluso tres d\u00edas antes de la reuni\u00f3n de Directorio del Banco Central. \u00bfEl motivo? La licitaci\u00f3n del Tesoro que se llevar\u00e1 adelante este mi\u00e9rcoles. \u201cA diferencia de la licitaci\u00f3n de mitad de mes, que logr\u00f3 apenas un 61% de rollover y fue seguida por una suba de encajes y una licitaci\u00f3n fuera de calendario, esta vez el BCRA actu\u00f3 de manera preventiva, endureciendo los encajes antes de la licitaci\u00f3n del mi\u00e9rcoles. El uso de los encajes obligar\u00e1 a los bancos a vender sus t\u00edtulos para participar en la licitaci\u00f3n, lo que presionar\u00e1 a\u00fan m\u00e1s sobre las tasas a medida que el mercado absorba la nueva oferta. Creemos que este endurecimiento monetario solo puede sostenerse hasta las elecciones, tras lo cual la pol\u00edtica probablemente deba volverse algo m\u00e1s expansiva. Si bien esta postura no ser\u00e1 neutral para la actividad, por ahora el Gobierno est\u00e1 priorizando la estabilidad cambiaria", explicaron los analistas de Max Capital. En medio de un cisne negro, el Gobierno se juega a fondo en octubre Los tipos de cambio financieros tambi\u00e9n tienden ligeramente a la baja. El d\u00f3lar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1354,70, una ca\u00edda diaria de $7,19 (-0,6%). En tanto, el contado con liquidaci\u00f3n (CCL) cotiza a $1357,19, unos $0,18 menos que ayer (-0,1%). El d\u00f3lar blue se negocia a $1365 en las cuevas y arbolitos que operan en la City porte\u00f1a, mismo valor frente a la rueda anterior. \u201cUna suba en la proporci\u00f3n de encajes remunerados previa a la licitaci\u00f3n apuntar\u00eda a aumentar el rollover para evitar una situaci\u00f3n de excesiva liquidez que presione a la baja las tasas del mercado y, por ende, presione al alza al d\u00f3lar\u201c, explicaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI). El riesgo pa\u00eds volvi\u00f3 a superar la barrera de los 800 puntos b\u00e1sicos. Entre el esc\u00e1ndalo pol\u00edtico por la causa Spagnuolo y el rev\u00e9s que sufri\u00f3 el Gobierno la semana pasada en el Congreso que pone en jaque el super\u00e1vit fiscal, el indicador que elabora el JP Morgan se ubicaba en 829 puntos b\u00e1sicos al cierre del lunes 25 de agosto. Lleg\u00f3 a trepar 62 unidades en un solo d\u00eda (+8%). La \u00faltima vez que hab\u00eda alcanzado los valores actuales fue el 14 de abril pasado, cuando toc\u00f3 los 896 puntos b\u00e1sicos, en pleno clima de expectativa por la salida del cepo cambiario y el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Finalmente, al d\u00eda siguiente, se desinfl\u00f3 hasta los 725 puntos b\u00e1sicos. Fuerte reclamo de las petroleras contra el Gobierno por una deuda de US$250 millones \u201cEl aumento del riesgo pol\u00edtico se encuentra justificado por denuncias de corrupci\u00f3n que afectan a figuras del oficialismo, en simult\u00e1neo con un deterioro en los indicadores de confianza tanto hacia el Gobierno como hacia los consumidores. Este deterioro eleva el riesgo electoral. Y, si bien hist\u00f3ricamente las acusaciones de corrupci\u00f3n no han tenido efectos determinantes en el resultado electoral, el contexto actual \u2014marcado por elevados niveles de indecisos\u2014 obliga a no subestimarlo", se\u00f1alaron desde Delphos Investment. Los bonos soberanos operan mixtos e intentan recuperarse tras las fuertes ca\u00eddas de ayer, que alcanzaron a ser del 4%. Por ejemplo, al observar lo que sucede con los t\u00edtulos Globales, hay alzas del 1,89% en el tramo de vencimiento m\u00e1s corto (GD29D) y tambi\u00e9n ca\u00eddas del 0,36% (GD38D). La Bolsa porte\u00f1a tambi\u00e9n muestra n\u00fameros en rojo, luego de que ayer registrara la quinta peor ca\u00edda desde que Javier Milei asumi\u00f3 como presidente. Este martes el \u00edndice accionario S&P Merval retrocede 0,7% y cotiza en 2.007.406 unidades, equivalente a US$4176 al ajustar por el CCL (-0,4%). En el panel l\u00edder, que est\u00e1 conformado por aquellas compa\u00f1\u00edas con mayor volumen de operaciones, las ca\u00eddas m\u00e1s notorias se presentan en las acciones de Sociedad Comercial del Plata (-4,3%), Grupo Financiero Galicia (-3%), BYMA (-2,1%), Metrogas (-1,4%) y Banco Macro (-1,3%). En cuanto a las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR), la tendencia es dispar. Por un lado, suben los papeles de Transportadora de Gas del Sur (+2,2%), Telecom Argentina (+1,8%) e Irsa (+1,6%). Por el otro, retroceden Grupo Financiero Galicia (-2,4%), Loma Negra (-0,9%) y Banco Macro (-0,8%). Melisa Reinhold Fuente