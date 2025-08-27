Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 La Suprema Corte de Justicia, mediante Acordada N\u00ba 66\/2025, declar\u00f3 inh\u00e1bil a todos los efectos procesales los pr\u00f3ximos d\u00edas 29 de agosto, en el \u00e1mbito jurisdiccional de San Salvador de Jujuy, Centros Judiciales Perico y Humahuaca, y el 5 de septiembre en el \u00e1mbito jurisdiccional de los Centros Judiciales San Pedro de Jujuy y Libertador General San Mart\u00edn respectivamente, con motivo de realizarse en esas fechas actividades por el \u201cD\u00eda del Abogado\u201d, sin perjuicio de la validez de los actos procesales que pudieran cumplirse. Asimismo, se hace saber que no obstante lo resuelto la actividad judicial se desarrollar\u00e1 normalmente y en los horarios habituales. En tanto, las audiencias ya fijadas o que se fijen, se podr\u00e1n suspender \u00fanicamente por acuerdos de partes. Lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia considera el pedido formulado, en ese sentido, por el presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy, Dr. Ramiro Tiz\u00f3n. La Acordada N\u00ba 66\/2025 puede ser consultada en la p\u00e1gina del Poder Judicial en Internet: www.justiciajujuy.gov.ar