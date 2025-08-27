Jujuy al d\u00eda \u00ae - En el Sal\u00f3n Presidente Dr. Ra\u00fal Alfons\u00edn, la Comisi\u00f3n de Legislaci\u00f3n General se reuni\u00f3 para emitir despacho favorable al proyecto de ley, remitido por el Poder Ejecutivo, que establece un marco legal para habilitar la transformaci\u00f3n jur\u00eddica de las Sociedades del Estado de la Provincia. La iniciativa se fundamenta en el nuevo escenario jur\u00eddico nacional derivado del DNU 70\/23; que, firmado por el presidente de la Rep\u00fablica, derog\u00f3 la Ley Nacional N\u00ba 20.705 que regulaba la constituci\u00f3n y el funcionamiento de las Sociedades del Estado. En este contexto, se prev\u00e9 que dichas sociedades puedan transformarse en Sociedades An\u00f3nimas, manteniendo la mayor\u00eda accionaria en manos del Estado Provincial, con la posibilidad de incorporar capital privado hasta un m\u00e1ximo del 49%. Este l\u00edmite garantiza el control estrat\u00e9gico estatal y habilita nuevas fuentes de financiamiento e inversi\u00f3n que permitan mejorar la gesti\u00f3n, expandir actividades y generar empleo. Al respecto, el presidente de la Comisi\u00f3n, Adriano Morone, se\u00f1al\u00f3 "nuestra provincia tiene varias empresas y es necesario adecuarlas a esta nueva normativa nacional (...). Regula lo que tiene que ver con la conversi\u00f3n, que se mantenga la denominaci\u00f3n, la raz\u00f3n social y algunas reglas de c\u00f3mo operar en adelante". Asimismo, explic\u00f3 "siguen siendo empresas propiedad del Estado, m\u00e1s all\u00e1 de la figura de las Sociedades An\u00f3nimas, que prev\u00e9n tambi\u00e9n la posibilidad de incorporar al sector privado, manteniendo siempre la participaci\u00f3n estatal mayoritaria. Tiene que ver con adecuarlas a la normativa nacional". Por otra parte, el proyecto contempla la posibilidad de una privatizaci\u00f3n total \u2014exceptuando a la empresa Jujuy Energ\u00eda y Miner\u00eda Sociedad del Estado (JEMSE) \u2014 \u00fanicamente cuando existan circunstancias econ\u00f3micas, financieras o estrat\u00e9gicas debidamente acreditadas que justifiquen su desinversi\u00f3n total. Esta podr\u00e1 realizarse conforme a los siguientes requisitos: dictamen previo y favorable de la Fiscal\u00eda de Estado; dictamen t\u00e9cnico-econ\u00f3mico de un \u00f3rgano independiente u organismo especializado; y comunicaci\u00f3n a la Legislatura dentro de los cinco d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la emisi\u00f3n del decreto, junto con un informe completo sobre los aspectos econ\u00f3micos, patrimoniales, financieros y operativos, con las sugerencias y observaciones que correspondan. Adem\u00e1s, se establece que la Legislatura podr\u00e1, dentro de un plazo de treinta d\u00edas, expresar su rechazo mediante el voto de la mayor\u00eda absoluta de los miembros presentes. Del mismo modo, la Comisi\u00f3n firm\u00f3 despacho favorable al proyecto de ley que modifica los requisitos y razones para la imposici\u00f3n de nombres a los establecimientos educativos. Morone explic\u00f3 "se fijan algunos criterios, por ejemplo, que deban ser nombres de educadores de reconocida trayectoria, pr\u00f3ceres, y otros criterios similares".