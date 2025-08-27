Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 En la madrugada de hoy, mi\u00e9rcoles 27 de agosto, personal del Cuerpo de Infanter\u00eda de la Polic\u00eda de Jujuy intervino tras recibir un aviso v\u00eda radial desde Monitoreo sobre la presencia de dos sujetos que trasladaban elementos de dudosa procedencia y consum\u00edan sustancias prohibidas en barrio Nueva Libertad. Al notar la presencia policial, ambos intentaron escapar, pero uno de ellos fue interceptado. Durante la requisa, se le encontraron entre sus pertenencias una pipa, trece envoltorios con sustancias prohibidas, dinero en efectivo y otros elementos de inter\u00e9s. El hombre fue trasladado a la comisar\u00eda seccional 48, donde contin\u00faan las diligencias de rigor.