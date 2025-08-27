Agosto termina con la celebración de la Pachamama en el tradicional Parque Sarmiento de Córdoba Capital

Jujuy al día ® – Con el objetivo de compartir sus tradiciones ancestrales y acercar la cultura andina al centro del país, la provincia de Jujuy realizará una celebración a la Pachamama en la ciudad de Córdoba, el próximo sábado 30 de agosto, en el Teatro Griego del Parque Sarmiento, entre las 14 y las 20 horas.

“La Pachamama es más que una celebración: es un acto de agradecimiento, respeto y conexión con la tierra que nos da vida. Queremos compartir esta esencia con los cordobeses y con todos quienes deseen conocer más sobre el espíritu del norte argentino”, expresó Federico Posadas, Ministro de Cultura y Turismo en Jujuy.

El evento, organizado por la Casa de Jujuy en Córdoba, contará con una ceremonia ancestral de ofrenda a la Madre Tierra, guiada por referentes de comunidades originarias jujeñas, además de actividades lúdicas, premios y propuestas interactivas para toda la familia.

También habrá un espacio de promoción turística, donde se brindará información sobre los circuitos culturales, naturales y espirituales que ofrece la provincia.

Esta actividad forma parte del calendario cultural jujeño, que durante todo agosto impulsa múltiples celebraciones a lo largo del país, poniendo en valor las raíces andinas, la cosmovisión indígena y la identidad viva de los pueblos originarios.