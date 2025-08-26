Jujuy al d\u00eda \u00ae - En las instalaciones del "EAP" - Ente Aut\u00e1rquico Permanente, ubicado en calle Belgrano de la ciudad capitalina, se realiz\u00f3 una reuni\u00f3n de coordinaci\u00f3n operativa para acordar acciones de trabajo y garantizar el normal y seguro desarrollo de los eventos en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. En primera instancia se desarrollar\u00e1 el d\u00eda 5\/09\/2025 el Operativo de Prevenci\u00f3n y Seguridad "CULTURAL FEST" en el predio de la Ciudad Cultural del B\u00b0 Alto Padilla, a partir de las 19:00hs hasta las 00:00hs, y entre los dias 13\/09 se realizar\u00e1 la Pintada Estudiantil al 27\/09, cerrando con la entrega de premios de la Edici\u00f3n 74\u00b0 de la FIESTA NACIONAL DE LOS ESTUDIANTES. Se convoca a los estudiantes de diferentes colegios secundarios, familias juje\u00f1as y p\u00fablico en general para disfrutar de este maravilloso evento. Estuvieron Presentes los responsables de los siguientes organismos: Ente Aut\u00e1rquico Permanente Defensa Civil 103 Seguridad Vial Polic\u00eda de la Provincia Bombero de la Polic\u00eda Same Cruz Roja Direcci\u00f3n de Tr\u00e1nsito y Seguridad Vial Direccion de Transito de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy Direcci\u00f3n de Espacios P\u00fablicos. Seguridad Privada