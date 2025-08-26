Jujuy al d\u00eda \u00ae - Durante un control de rutina en RN 9 en la localidad de Puesto del Marqu\u00e9s, del departamento Cochinoca, personal de Seguridad Vial, recuper\u00f3 una motocicleta que era transportada sin la documentaci\u00f3n correspondiente. La intervenci\u00f3n, realizada alrededor de las 3 de la ma\u00f1ana, se produjo luego de que los agentes detectaron el comportamiento nervioso del conductor, lo que motiv\u00f3 una inspecci\u00f3n m\u00e1s detallada del veh\u00edculo. El rodado, donde viajaban tres personas, transportaban 17 asnos sin la documentaci\u00f3n necesaria y una moto 150 c.c con los n\u00fameros de chasis y motor no visibles. Ante las irregularidades, la polic\u00eda solicit\u00f3 la colaboraci\u00f3n de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca. Como resultado del procedimiento, uno de los ocupantes del veh\u00edculo fue demorado de manera preventiva. La motocicleta fue puesta bajo resguardo para ser devuelta a su leg\u00edtimo due\u00f1o. En tanto que el cami\u00f3n sigui\u00f3 su camin\u00f3 trasladando a los animales luego de obtener el domicilio del chofer para determinar si la marca de los animales estaba en orden en Desarrollo Ganadero.