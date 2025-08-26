La Secretar\u00eda Electoral de Jujuy habilit\u00f3 una herramienta online para que los ciudadanos se familiaricen con el sistema antes de las elecciones del 26 de octubre Jujuy al d\u00eda \u00ae - La Secretar\u00eda Electoral de Jujuy present\u00f3 el Simulador de Boleta \u00danica de Papel (BUP), una plataforma digital que permite a los ciudadanos practicar el proceso de votaci\u00f3n de cara a las elecciones del pr\u00f3ximo 26 de octubre. En esta ocasi\u00f3n, en la provincia solo se elegir\u00e1n diputados nacionales, y el simulador gu\u00eda a los usuarios de manera sencilla: primero se selecciona el distrito, luego el partido pol\u00edtico, y posteriormente se solicita validar el voto. Una vez completado el recorrido, la aplicaci\u00f3n muestra un apartado denominado \u201cTu voto ser\u00eda\u201d, donde se detallan los datos del partido elegido, el n\u00famero de lista y los nombres de los candidatos. El objetivo es que los votantes lleguen a la jornada electoral con mayor seguridad y confianza. La herramienta tambi\u00e9n explica c\u00f3mo doblar correctamente la boleta para preservar el secreto del voto y cumplir con los pasos formales: introducirla en la urna y firmar el padr\u00f3n. La iniciativa busca reforzar la transparencia y facilitar la experiencia en la urna, evitando dudas o demoras el d\u00eda del comicio. Quienes deseen practicar pueden hacerlo ingresando en el siguiente enlace: https:\/\/simuladorbup.electoral.gob.ar