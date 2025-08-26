Una experiencia inmersiva que permite recorrer simb\u00f3licamente las Islas Malvinas Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, presentar\u00e1 \u201cPisar Malvinas\u201d una propuesta inmersiva desarrollada por Federico Ledesma, que llega por primera vez a la provincia. Se trata de un recorrido hist\u00f3rico, arqueol\u00f3gico y geol\u00f3gico por paisajes del territorio argentino, en el que el p\u00fablico podr\u00e1 interactuar mediante el sistema de trackeo de manos de Oculus Quest y desplazarse dentro de un \u00e1rea determinada. La experiencia se desarrollar\u00e1 el d\u00eda jueves de 10 a 12 hs en el sal\u00f3n Belgrano del Cabildo con entrada libre y gratuita. \u201cPisar Malvinas\u201d invita a conectarse con nuestro territorio y profundizar en su conocimiento. Este es un proyecto tiene fines educativos y surgi\u00f3 como tesis de Federico Ledesma en la carrera de Animaci\u00f3n 3D y Efectos Visuales de la Universidad Nacional de San Mart\u00edn. Actualmente se encuentra exhibido en el Museo Malvinas e Islas del Atl\u00e1ntico Sur (CABA), Espacio Tecnol\u00f3gico (R\u00edo Grande) y Ecocentro Pampa Azul (Puerto Madryn). Federico Ledesma es desarrollador de tecnolog\u00edas inmersivas y artista VFX especializado en Digital Twins y Unreal Engine. Form\u00f3 parte del equipo que realiz\u00f3 las fotogrametrias de la serie El Eternauta y adem\u00e1s se desempe\u00f1\u00f3 como Unreal Engine Artist. Actualmente es docente en Image Campus, en el trayecto de Digital Twins. En el marco de su visita a la provincia como capacitador del Laboratorio de Tecnolog\u00edas XR, comparte esta experiencia con el p\u00fablico juje\u00f1o. Los interesados tambi\u00e9n podr\u00e1n experimentar \u201cPisar Malvinas\u201d el viernes, de 10:30 a 13:30 hs, en el Teatro Mitre, durante la Muestra Final del Laboratorio, donde se presentar\u00e1n adem\u00e1s los productos desarrollados.