Merodeador armado fue detenido por la Policía

Jujuy al día ® – Ayer, efectivos de la Unidad Especial K9, detectaron a un hombre en actitud sospechosa durante un recorrido de rutina y procedieron a su detención.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles Guido Spano y Jorge Luis Borges, cuando divisaron a un individuo merodeando la zona, quien al notar la presencia policial, trató de escapar pero fue capturado.

Durante la revisión, se le encontraron dos armas blancas escondidas entre sus ropas.

Finalmente, el sujeto de 22 años fue reducido y trasladado a la Comisaría Seccional 44, donde quedó a disposición de la justicia.