El acceso a los servicios en toda la provincia se realiza por demanda espont\u00e1nea ante cualquier tipo de situaci\u00f3n Jujuy al d\u00eda \u00ae - En el marco de la Campa\u00f1a \u201cCon cada gesto, un cuidado\u201d y a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad, el Ministerio de Salud de Jujuy reiter\u00f3 a la comunidad que es derecho de todas las personas, en cualquier situaci\u00f3n poder cuidarse, pedir ayuda y acceder al acompa\u00f1amiento teniendo tambi\u00e9n en cuenta que cada una y cada uno puede a su vez ayudar y multiplicar cuidados. Para la respuesta a la comunidad, el sistema p\u00fablico cuenta con una amplia red de servicios gratuitos en Salud Mental la que se encuentra a disposici\u00f3n de ni\u00f1as y ni\u00f1os, adolescentes, j\u00f3venes, adultos y adultos mayores las 24 horas para la consulta, el asesoramiento y el acceso a seguimiento y tratamiento adecuados en los casos que lo requieran. Cuidarnos es un derecho Todas las personas tenemos derecho a cuidarnos y a hacer h\u00e1bito, el propio cuidado y el de los dem\u00e1s. El cuidado se puede recuperar incluso en el d\u00eda a d\u00eda. Destinar incluso pocos minutos para conversar, para escuchar, para una pausa, para compartir con personas cercanas, reinician la jornada. Respirar de manera pausada, salir al aire libre, caminar o realizar cualquier actividad f\u00edsica son tambi\u00e9n buenas alternativas para sumar. Un buen descanso, as\u00ed como tomar agua y alimentarse lo m\u00e1s saludable que sea posible, ayudan tambi\u00e9n a mejorar el ritmo de lo cotidiano. Cuidar la salud, realizar el chequeo peri\u00f3dico, consultar con un profesional es tambi\u00e9n derecho de toda persona y al que puede acceder de manera gratuita. Herramientas para el cuidado de la salud mental \u2022 Actividad f\u00edsica: reduce el estr\u00e9s, alivia s\u00edntomas de ansiedad y tristeza, aumenta el nivel de energ\u00eda y mejora el sue\u00f1o. Una excelente opci\u00f3n es caminar todos los d\u00edas al menos 30 minutos \u2022 Alimentaci\u00f3n saludable: organizar los horarios de las comidas permite tambi\u00e9n ordenar nuestros pensamientos\/emociones y organizar mejor los h\u00e1bitos \u2022 Sue\u00f1o de calidad: \u2013 levantarse y acostarse a la misma hora aproximada \u2013 evitar consumo de cafe\u00edna (te, caf\u00e9, gaseosas) por la tarde y la noche \u2013 limitar consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas \u2013 evitar estimulaci\u00f3n de pantallas antes de acostarse \u2013 evitar siestas durante el d\u00eda \u2013 crear un entorno para dormir (temperatura agradable, sin ruidos, sin luz, etc.) \u2022 V\u00ednculo social: el aislamiento tiene efectos nocivos en la salud mental. Estar con otros nos ayuda a tener apoyo, mantener y mejorar la salud mental \u00bfD\u00f3nde consultar? El sistema p\u00fablico de salud dispone de m\u00faltiples alternativas para todo tipo de consultas gratuitas sobre salud mental: \u2022 Salud Mental Escucha las 24 horas: 0800 888 4767 \u2022 SAME 107 \u2013 Emergencias en Salud Mental las 24 horas \u2022 Servicio de Salud Digital: http:\/\/salud.jujuy.gob.ar\/asistenciavirtual\/ haciendo click en el bot\u00f3n \u201cSalud Mental\u201d de lunes a viernes de 8 a 20 horas \u2022 Hospital Wenceslao Gallardo \u2013 Palpal\u00e1 (24 horas de lunes a domingos) \u2022 Hospital Pablo Soria (24 horas de lunes a domingos) \u2022 Hospital Materno Infantil (24 horas de lunes a domingos) \u2022 Hospital San Roque (24 horas de lunes a domingos) \u2022 Centro de Especialidades Norte - CEN (lunes a domingos de 8 a 24 horas) \u2022 CES \u2013 Hospital Snopek \u2013 Alto Comedero (8 a 24 horas de lunes a domingos) \u2022 Hospital Sequeiros (lunes a domingos guardia pasiva de Psiquiatr\u00eda) \u2022 Hospital Zabala \u2013 Perico (s\u00e1bados, domingos y feriados de 8 a 20 horas) \u2022 Hospital Arroyabe (lunes a domingos guardia pasiva de Psiquiatr\u00eda y guardia activa de psicolog\u00eda) \u2022 Hospital Oscar Or\u00edas \u2013 Libertador (s\u00e1bados, domingos y feriados de 8 a 20 horas) \u2022 Hospital Paterson y La Mendieta (24 horas de lunes a domingos) \u2022 Hospital Uro \u2013 La Quiaca (s\u00e1bados, domingos y feriados de 8 a 20 horas) \u2022 Hospital Salvador Mazza - Tilcara (viernes, s\u00e1bados, domingos y feriados de 8 a 20 horas) \u2022 Todos los Centros de Salud de la provincia. En este link se puede ubicar el m\u00e1s cercano al domicilio http:\/\/www.msaludjujuy.gov.ar:8022\/CartasServicioWeb\/Inicio \u2022 Secretar\u00eda de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud: 388 4245541 \u2022 El Umbral: Belgrano N\u00b0 1205 \u2013 San Salvador de Jujuy \u2013 Tel\u00e9fono 0388-4249524 \u2013 Correo: elumbraljujuy@gmail.com \u2013 lunes a viernes de 8 a 20 horas Tambi\u00e9n se puede acudir a: \u2022 Departamento de Salud Mental de la Municipalidad de San de Jujuy: Jorge Newbery 996 \u2013 San Salvador de Jujuy \u2013 Tel\u00e9fono 388 5937187 \u2013 Correo: saludmentalmunicipiojujuy@gmail.com \u2022 Fundaci\u00f3n Vida: WhatsApp: 388- 4078233 \u2013 Facebook: C.A.S Centroatenci\u00f3nalsuicidaJujuy \u2022 Asociaci\u00f3n Civil Apostando a la Vida: Avenida 19 de Abril 943, San Salvador de Jujuy \u2013 Facebook: Asociaci\u00f3n Civil Apostando a la Vida \u2013 Correo: apostandoalavida@yahoo.com.ar \u2022 Departamento de Apoyo Institucional (DAI) \u2013 Secretar\u00eda de Equidad Educativa: Avenida Santib\u00e1\u00f1ez 1782, San Salvador de Jujuy \u2013 Celular: 388 \u2013 4580834 \u2022 Secretar\u00eda de Derechos Humanos \u2013 Hip\u00f3lito Yrigoyen 636 \u2013 Tel\u00e9fono: 4235877- 154040927- Correo: sdh@jujuy.gob.ar \u2022 Defensor\u00eda del Pueblo de la Provincia de Jujuy \u2013 Tel\u00e9fono: 0800- 444 \u2013 2010 \u2022 Fundaci\u00f3n Crear Vale la Pena: Tel\u00e9fono: 549113211-2041 \u2013 Correo: info@crearvalelapena.org.ar \u2022 Programa Cuidadores de la Casa Com\u00fan de la Pastoral Social del Obispado de Jujuy: Tel\u00e9fono 388-154570825 \u2013 Correo: pastoraljujuy@gmail.com