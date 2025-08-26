Jujuy al d\u00eda \u00ae - La Polic\u00eda de Jujuy rescat\u00f3 esta ma\u00f1ana a un caballo que se encontraba suelto en el microcentro de la capital, lo que gener\u00f3 preocupaci\u00f3n entre los transe\u00fantes y automovilistas. La r\u00e1pida y coordinada acci\u00f3n de varias unidades policiales, incluyendo la Unidad Policial Cicl\u00edstica de Acci\u00f3n R\u00e1pida (UPCAR) y personal motorizado, evit\u00f3 un posible accidente. El operativo, que comenz\u00f3 tras una alerta del 911 alrededor de las las 08:22 horas, culmin\u00f3 con el exitoso traslado del animal a un lugar seguro. El equino fue avistado por primera vez en la intersecci\u00f3n de las calles Gral. Necochea y Gral. Alvear. La coordinaci\u00f3n fue clave para controlar la situaci\u00f3n y asegurar que el caballo no representara un peligro. El equino fue trasladado inicialmente a la rotonda Urquiza, donde esper\u00f3 al personal de Caballer\u00eda para el traslado del mismo hacia la ex Estaci\u00f3n de Trenes, donde se proceder\u00eda a un manejo m\u00e1s adecuado del animal.